Attraktive Einstiegschance bei KI gesucht? Hier ist sie!

Inzwischen ist die von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Korrektur eingetreten. Da mit sinkenden Kursen aber auch die Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms sowie die Schwankungsbreite der Aktie zugenommen haben, zögern jetzt viele vor dem Einstieg. Hierfür gibt es mit KI-Profiteuren aus der zweiten Reihe eine passende Lösung. Die wurden zuletzt gemeinsam mit den bekannteren Werten abverkauft, bieten aber die oft sichtbareren Geschäftsmodelle zu gleichzeitig nachvollziehbareren Unternehmensbewertungen.

Mit Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten konnten Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr viel Geld verdienen. Das gilt allerdings nur für Investoren, die rechtzeitig vor der steilen, im April beginnenden Rallye zugegriffen haben – alle übrigen wurden in den darauffolgenden Monaten durch stark steigende Kurse ausgepreist. Wer nicht die Geduld besessen hat, auf eine Korrektur zu warten, der sitzt jetzt auf zum Teil hohen Verlusten, insbesondere bei Neocloud-Anbietern wie CoreWeave , IREN und Nebius .

Dazu gehören vor allem Energiewerte und deren Zulieferer. Immer häufiger sind nicht mehr Halbleiterprodukte der Flaschenhals für den Ausbau von Infrastruktur für KI-Rechenzentren, sondern die Verfügbarkeit von ausreichend viel elektrischer Energie. Erste Projekte mussten deshalb bereits auf Eis gelegt werden, so beispielsweise auch ein von Oracle geplantes Rechenzentrum. Hier schafft Cummins mit seinen Stromversorgungslösungen Abhilfe – die Aktie ist nach einer Korrektur reif für einen Einstieg und bietet mit dem Call-Optionsschein GN3U81 die Chance auf dreistellige Renditen!

Cummins Chartsignale

Mehrjähriger Aufwärtstrend: Unterstützung von anhaltendem Unternehmenswachstum befinden sich die Cummins-Anteile in einer übergeordneten Anstiegsbewegung.

Unterstützung von anhaltendem Unternehmenswachstum befinden sich die Cummins-Anteile in einer übergeordneten Anstiegsbewegung. Kurzfristige Konsolidierung: Nach überkauften Zuständen und bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren liegt eine korrektive Abwärtsbewegung vor.

Nach überkauften Zuständen und bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren liegt eine korrektive Abwärtsbewegung vor. Unterstützung erreicht: Nach Verlusten von fast 30 Prozent hat Cummins eine wichtige Supportzone erreicht, welche die Basis für eine Erholung bilden könnte.

Nach Verlusten von fast 30 Prozent hat Cummins eine wichtige Supportzone erreicht, welche die Basis für eine Erholung bilden könnte. Technische Entspannung: In den technischen Indikatoren RSI und MACD ist eine Erholung angelaufen, die bald auch die Aktie selbst erfassen dürfte.

Cummins bringt die Dinge ins Rollen

Hinter Cummins verbirgt sich ein traditionsreicher US-Motoren- und Generatorenhersteller, das Unternehmen blickt inzwischen auf eine mehr als 100 Jahre lange Geschichte zurück. Darüber hinaus liefert der Konzern zahlreiche weitere Komponenten, wie Filter-, Pump- und Abgassysteme. Damit spielt das Unternehmen bei der dezentralen Energieversorgung eine kaum zu überschätzende Rolle.

Angesichts der maroden US-Energieinfrastruktur setzen die Betreiber von KI-Rechenzentren vor allem auf dezentrale, möglichst netzunabhängige Versorgungslösungen. Das hat Cummins in den vergangenen Jahren nicht nur einen starken Auftragseingang, sondern auch ein starkes Unternehmenswachstum beschert.

In den zurückliegenden 10 Jahren kletterten die Erlöse von 17,51 auf 34,71 Milliarden US-Dollar (+98,2 Prozent), während der Nettogewinn von 1,394 auf 2,715 Milliarden US-Dollar gesteigert werden konnte (+94,8 Prozent). Im Rekordjahr 2024 fielen die Gewinne mit 3,946 Milliarden US-Dollar sogar noch höher aus. Im zuletzt abgelaufenen Quartal präsentierte Cummins ein Umsatzwachstum von 9,4 Prozent und damit eine Dynamik wie seit fast 3 Jahren nicht mehr gesehen.

KI beschleunigt die Geschäftsentwicklung

Die Aktie hat die in den vergangenen Jahren starke Geschäftsentwicklung abgebildet. Cummins erzielte in den vergangenen 10 Jahren eine Gesamtrendite von knapp 440 Prozent, womit der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+326 Prozent) klar geschlagen werden konnte.

Da die Anteile deutlich stärker gestiegen sind als die Unternehmensgewinne, kam es zu einer Expansion der Bewertungsvielfachen. Vor allem die Rallye-Beschleunigung in der ersten Jahreshälfte sorgte für zeitweise nicht mehr zu vertretende Bewertungsniveaus mit Aufschlägen gegenüber der historischen Norm von fast 40 Prozent.

Genau diese Übertreibung wurde in den zurückliegenden Wochen und Monaten jedoch korrigiert, sodass Cummins jetzt eine wieder vorteilhafte Bewertung bietet – zumindest, wenn sich die gestiegenen Wachstumserwartungen bewahrheiten und der Konzern dank des KI-Booms vor dauerhaft höheren Wachstumsraten steht. Im Segment Power System konnte sich der Konzern zuletzt um fast 20 Prozent steigern, was für diese Annahme spricht.

Aktie nach Bewertungskorrektur mit Einstiegschance

Während übergeordnet ein langfristiger Aufwärtstrend und mittelfristig ein korrektiver Abwärtstrend vorliegen, hat sich das Kursgeschehen kurzfristig im Bereich von 525 US-Dollar stabilisiert. Hier liegt die Mittellinie einer sich von 500 bis 550 US-Dollar erstreckenden Supportzone.

Aus ihrem Abwärtstrendkanal konnte die Aktie zwar noch nicht vollständig ausbrechen, auch weil mit der 50-Tage-Linie nur wenig darüber eine weitere wichtige Hürde wartet, doch sollte es zu diesem Szenario kommen, wäre mit einem Schlag Platz bis 600 US-Dollar geschaffen, wo mit einem Horizontalwiderstand und der 200-Tage-Linie die nächsten Hindernisse warten.

Dass Cummins diese Marken mittelfristig schlagen kann, dafür sprechen die inzwischen verbesserten technischen Indikatoren. Zwar zeigt der Trendstärkeindikator MACD unter der Nulllinie liegend noch einen intakten Abwärtstrend an, doch der Abstand zum Vorzeichenwechsel ist geschrumpft, während die Signallinie bereits überwunden werden konnte, was einen an Schwung verlieren Abwärtstrend anzeigt. Unterdessen liegen im Relative-Stärke-Index (RSI) bullishe Divergenzen vor. Das spricht dafür, dass auch die Aktie schon bald vor einer Trendwende stehen könnte. Dieses Szenario dürfte für alle Kurse oberhalb von 500 US-Dollar aktiv bleiben. Erst darunter würde sich die Situation weiter eintrüben, womit die Chancen auf der Oberseite aus technischer Perspektive überwiegen.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bewertung nicht günstig, aber fair

Für Kurse jenseits von 700 US-Dollar war die Unternehmensbewertung zeitweise aus dem Ruder gelaufen, doch genau diese Überbewertung wurde inzwischen (weitgehend) konsolidiert. Zwar steht mit 17,6 ein KGVe 2026 um rund 13 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 15,6 zu Buche, doch das wird durch ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,98 gerechtfertigt, welches damit unter der wichtigen Schwelle von 1,0 sowie der historischen Norm von 1,43 liegt.

Gegenüber dem Branchendurchschnitt ist Cummins beim KGV um etwa 7 Prozent, beim PEG sogar um rund ein Drittel unterbewertet – dafür sind die Cashflows noch schwächer als bei den Mitbewerbern. Ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von fast 20 bedeutet sowohl gegenüber der Konkurrenz als auch dem historischen Mittelwert einen Aufschlag von knapp 33 Prozent.

Da das Unternehmen in den vergangenen Jahren aber vorbildlich gewirtschaftet hat, ist die Nettoverschuldung mit 4,362 Milliarden US-Dollar vor allem gemessen am EBITDA von zuletzt 5,02 Milliarden US-Dollar sehr überschaubar. Dadurch ergibt sich ein EV/EBITDA-Verhältnis von 11,3, welches damit etwas unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ein Schnäppchen ist Cummins zwar nicht, aber die Chancen zur Oberseite dürften jetzt auch fundamental wieder überwiegen.

Wall Street unverändert optimistisch

Ungeachtet der Verluste in den vergangenen Wochen haben Wall-Street-Expertinnen und -Experten der Aktie die Treue gehalten. Sie empfehlen Cummins nach wie vor mit großer Mehrheit zum Kauf. Von 22 vorliegenden Studien ist die Aktie 11 Mal mit "Kaufen" sowie weitere 4 Mal mit "Übergewichten" bewertet. Dem stehen 7 neutrale Einschätzungen gegenüber.

Das Kurspotenzial ist beträchtlich. Im Mittel veranschlagen Analystinnen und Analysten den fairen Wert auf 716,66 US-Dollar, woraus sich gegenüber dem Schlusskurs vom Montag eine Upside von 37,3 Prozent ergibt. Die derzeit niedrigste Einschätzung hat der Aktie ein Kursziel von 530,00 US-Dollar (+1,5 Prozent) verliehen, die zuversichtlichste Bewertung sieht Cummins innerhalb der kommenden 12 Monate vor einem Anstieg auf 890,00 US-Dollar und damit um 70,5 Prozent.

Cummins auf einen Blick

ISIN: US2310211063

US2310211063 Marktkapitalisierung:

Dividendenrendite: 73,15 Milliarden US-Dollar

73,15 Milliarden US-Dollar KGVe 2026: 18,0

18,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 716,66 US-Dollar

716,66 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +37,3 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Klar erkennbare KI-Exposure ohne das gleichzeitig hohe Risiko von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten, eine inzwischen wieder moderate Unternehmensbewertung sowie eine Bodenbildung im Chartbild der Aktie machen Cummins jetzt zu einer attraktiven Wette auf eine Erholung innerhalb der KI-Branche.

Anlegerinnen und Anleger, die auf das überdurchschnittlich hohe Dividendenwachstum mit einer CAGR von 7,6 Prozent in den vergangenen 10 Jahren setzen wollen, greifen zur Aktie. Risikoaffine Investoren, welche ihre Renditechancen optimieren möchten, können hingegen auf den Call-Optionsschein GN3U81 setzen. Dieser ist mit einer Laufzeit bis zum 17. Juni 2027 sowie einem Basispreis von 500,00 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,1 sowie folgendes Auszahlungsprofil (für einige beispielhafte Fälle):

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 500,00 US-Dollar notieren, verfällt GN3U81 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Cummins nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 500 US-Dollar fällt oder Impulse zur Oberseite in den kommenden Monaten vermissen lässt. Dann sollte der Schein gegebenenfalls durch einen mit längerer Laufzeit und/oder niedrigerem Strike ausgetauscht werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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