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    Besonders beachtet!

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    Mensch und Maschine Software Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die Mensch und Maschine Software Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mensch und Maschine Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Mensch und Maschine Software Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 20.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

    Mensch und Maschine Software Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Mensch und Maschine Software: Der Kurs rutscht um -3,52 % auf 34,30 ab. Die Talfahrt der Mensch und Maschine Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,30, mit einem Minus von -3,52 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Mensch und Maschine Software nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,16 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um +2,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Mensch und Maschine Software bisher ein Minus von -21,59 %.

    Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,16 %
    1 Monat +0,14 %
    3 Monate +2,16 %
    1 Jahr -22,88 %
    Stand: 20.10.2026, 09:43 Uhr

    Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

    Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 583,07 Mio. € wert.

    Mensch und Maschine Software: Das zeigt der Q3-Bericht 2026


    Mehr Umsatz, kräftiger Cashflow, aber weniger Nettogewinn: MuM zeigt nach neun Monaten 2026 ein gemischtes Bild – und setzt auf ein starkes Schlussquartal.

    Mensch und Maschine Software Unveils Its Q3 2026 Report


    Sales climbed and cash flow strengthened, but Autodesk headwinds weighed on M+M’s nine-month earnings as the company looked to a strong fourth quarter.

    Mensch und Maschine Software SE stellt Q3-Bericht 2026 vor


    EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Mensch und Maschine Software SE stellt Q3-Bericht 2026 vor 20.10.2026 / 08:56 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Licht …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. Nemetschek notiert im Minus, mit -1,11 %. Paccar notiert im Minus, mit -0,42 %.

    Die Aktie von Mensch und Maschine Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,95 %, über 10 Jahre bei 10,87 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Mensch und Maschine Software Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Mensch und Maschine Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mensch und Maschine Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Mensch und Maschine Software

    -4,36 %
    +2,16 %
    +0,14 %
    +2,16 %
    -22,88 %
    -27,53 %
    -46,53 %
    +174,36 %
    +217,19 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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