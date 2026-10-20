ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Air Liquide auf 193 Euro - 'Outperform'
- Bernstein hebt Air-Liquide-Kursziel auf 193 Euro
- Gute Zahlen bedeuten nicht zwingend Kursgewinne
- Taktische Longs bei Air Products, Shorts bei Solvay
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 193 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 172,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3636. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 194,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+12,62 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 193 Euro
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Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
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Aber was Air Liquide betrifft, habe ich (von früher, ds ich Französin bin, die in Deutschland seit vielen Jahren lebt) die Nominalaktien direkt in Frankreich bei Air Liquide. So viel ich weiß, ist es für Ausländer auf Anfrage auch möglich. Allerdings muss man dann in Deutschland eine Steuererklärung machen mit Anlage Kap (aber die mache ich sowieso), und die französische Quellensteuer wird dann angerechnet.
Norwegen und Irland greifen noch etwas unverschämter in die (Klein )aktionärstaschen . Aber in unserem lieben EU - Nachbarland ( Air Liquide ) ist es erklärte politische Absicht . Bin seit Jahrzehnten mit einer Französin verheiratet - unser Steuerberater freut sich imer besonders über die Nickeligkeiten von überm Rhein !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut bei den Kontoauszügen der DKB: