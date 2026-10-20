RBC hebt Ziel für Hannover Rück auf 280 Euro - 'Sector Perform'

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Geht der neue Plan auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 273,6 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -9,96 %/+31,77 % bedeutet.