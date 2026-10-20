ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Hannover Rück auf 280 Euro - 'Sector Perform'
- RBC hebt Hannover-Rück-Kursziel auf 280 Euro
- Erträge und Renditen belasten Preise bis 2027
- Hannover Rück: höhere EPS-Prognosen für 2027/28
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 270 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Hannover Rück erhöhte der Experte jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) der Jahre 2027 und 2028./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 273,6 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -9,96 %/+31,77 % bedeutet.
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.