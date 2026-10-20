ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Munich Re auf 530 Euro - 'Sector Perform'
- RBC hebt Munich-Re-Kursziel auf 530 Euro an
- Preisdruck durch Erträge und Renditen bis 2027
- Munich-Re: RBC hebt Gewinnprognose für 2026 an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Munich Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 542,8 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 555,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+10,66 % bedeutet.
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ARPn gegenüber bin ich i. A. eher skeptisch, im vorliegenden Fall sehe ich das allerdings anders.
der 24.10 ist kein freitag.schnapp dir kleingeld,rein in die parkuhr.dein substanzloses geschwaller mag nett formuliert sein.hast du niemanden sonst den du damit überschütten kannst?überheblicher schnacker.
Die Aktie bleibt ambivalent entlang Prämiendruck/ Normalisierung der Schadenquote.