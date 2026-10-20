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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Ziel für Munich Re auf 530 Euro - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Munich-Re-Kursziel auf 530 Euro an
    • Preisdruck durch Erträge und Renditen bis 2027
    • Munich-Re: RBC hebt Gewinnprognose für 2026 an
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Munich Re auf 530 Euro - 'Sector Perform'
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Munich Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

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    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 542,8 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 555,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+10,66 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 530,00, was einem Rückgang von -2,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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