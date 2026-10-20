ANALYSE-FLASH
Goldman startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro
- Goldman Sachs stuft TAG mit Buy und 14,30 Euro ein
- Polen sorgt für branchenführende Gewinndynamik
- Rendite, geringe Leerstände und solide Bilanz
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 10,56 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +23,11 %/+89,39 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 14,30 Euro
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Ich bleibe auf jeden Fall dabei
Ab wann muss TAG wieder etwas refinanzieren? Wobei du ja ausgerechnet hattest, dass das selbst bei 3,5% kaum ein Problem ist
Genau — die größeren unbesicherten Fälligkeiten für 2026 hat TAG bereits refinanziert. Moody’s schrieb im Mai 2026 ausdrücklich, dass TAG mit den Emissionen 2025 die unbesicherten Fälligkeiten 2026 vollständig refinanziert hat.
Was noch läuft, sind vor allem normale besicherte Bankdarlehen. Moody’s nennt für 2026 und 2027 zusammen rund 590 Mio. € solcher Fälligkeiten. Das ist etwas ganz anderes als eine große Anleihe, die plötzlich am Kapitalmarkt refinanziert werden muss.
Die alte Fälligkeitsstruktur zeigte für 2027 grob ~578 Mio. €, überwiegend Bankdarlehen. 2028 ist dann fast leer, und erst 2029 kommt wieder ein größeres Volumen von etwa 560 Mio. €. 2030 folgt dann ein größerer Block mit rund 776 Mio. €.
Und ja: Selbst wenn man die künftig zu refinanzierenden Beträge einmal mit 3,5 % statt ungefähr 2–3 % durchrechnet, ist das für TAG nicht dramatisch. Beispielhaft kostet ein kompletter 500-Mio.-€-Block bei 3,5 % rund 17,5 Mio. € Zinsen jährlich. Wenn der bisherige Durchschnitt darauf etwa 2,7 % war, wäre die Mehrbelastung nur ungefähr:
500 Mio. × 0,8 Prozentpunkte = 4 Mio. € zusätzlich pro Jahr.
Das ist bei einem FFO I, der 2026 Richtung ~197 Mio. € läuft, überschaubar. TAG selbst meldete H1 bereits 100,2 Mio. € FFO I und erwartet das obere Ende der Jahresprognose.
Deshalb sehe ich bei TAG derzeit wirklich keine Refinanzierungswand. Die Börse handelt vielmehr die Angst, dass hohe Zinsen lange bleiben und dadurch Immobilienbewertungen bzw. Multiples unter Druck stehen. Das ist etwas anderes als ein tatsächliches Liquiditätsproblem.
Und noch wichtiger: Nach dem ROBYG-Börsengang liegt der pro-forma-LTV bei nur ~42,2 %. Das gibt TAG zusätzlichen Spielraum, falls Refinanzierungen später teurer werden.
Kurz gesagt: 2026 ist praktisch entschärft, 2027 ist handhabbar, 2028 fast leer, und erst ab 2029/30 werden die größeren Blöcke wieder wirklich relevant. Das passt überhaupt nicht zu einem Szenario, in dem TAG kurzfristig wegen Zinsen finanziell unter Druck gerät.