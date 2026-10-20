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    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs stuft TAG mit Buy und 14,30 Euro ein
    • Polen sorgt für branchenführende Gewinndynamik
    • Rendite, geringe Leerstände und solide Bilanz
    ANALYSE-FLASH - Goldman startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 10,56 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +23,11 %/+89,39 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 14,30 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,30, was eine Steigerung von +35,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von über 13 auf rund 10,20 Euro und einen möglichen Fall unter 10 Euro. Zinsrisiken stehen zuletzt sinkenden Anleiherenditen als möglichem Rückenwind gegenüber. Die auf knapp 6 % bezifferte Shortquote wird als Abwärtssignal oder als Wandelanleihen-Absicherung eingeordnet. Eine Bewertungsrechnung nennt einen EPRA NTA von 21,38 Euro bei 7 % Mietrendite beziehungsweise rund 33 Euro bei 5 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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    dpa-AFX
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