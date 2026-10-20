Trump bereit zu Dreier-Treffen mit Putin und Xi

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping. "Wir würden das machen, um über Atomwaffen und nukleare Abrüstung zu sprechen", sagte Trump auf Nachfrage von Journalisten am Montag (Ortszeit). Ein Treffen der drei größten Atommächte zur nuklearen Abrüstung sei "eine sehr gute Sache für die Welt", die er jederzeit angehen würde. Er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen "wie die Ukraine" ansprechen, sagte Trump weiter.

US-Medienberichten zufolge könnte sich ein Treffen mit Putin und Xi im November am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ergeben. Nach Informationen der "Washington Post" soll Putin die Idee aufgebracht haben. China bestätigte die Pläne für ein solches Treffen nicht. Angesprochen auf Trumps Aussage dazu, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking, sie habe derzeit keine Informationen dazu, die sie teilen könnte.