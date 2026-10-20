Hensoldt-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditepotenzial

Wegen der im dritten Quartal gestiegenen Produktionsleistung und der erwarteten Anhebung der Umsatzprognose bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 105 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des Rüstungselektronik-Herstellers. Für Anleger, die der Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel weiteres Steigerungspotenzial auf den oberen Rand der Handelsspanne bei 97 Euro zutrauen, könnte ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Die Aktie des europäischen Hightech-Unternehmens der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), befindet sich nach ihrem im Jahr 2024 bei 28 Euro gestarteten Höhenflug, der am 7.10.25 bei 117,70 Euro auf einem vorläufigen Höhepunkt gipfelte, seit dem Jahresbeginn 2026 in einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 64 bis 97 Euro. Zuletzt konnte die Aktie deutlich zulegen und nähert sich mit nunmehr 86,70 Euro dem oberen Rand der Tradingrange an.

Call-Optionsschein mit Strike bei 90 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000MN4S4T0, wurde beim Hensoldt-Aktienkurs von 86,70 Euro mit 1,20 – 1,22 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 97 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,69 Euro (+39 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,443 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,443 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4X3G6, wurde beim Hensoldt-Kurs von 86,70 Euro mit 0,94 – 0,97 Euro taxiert.

Wenn die Hensoldt-Aktie in nächster Zeit auf 97 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,95 Euro (+101 Prozent) erhöhen – sofern die Hensoldt-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,994 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,994 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY57RV3, wurde beim Hensoldt-Kurs von 86,70 Euro mit 1,43 – 1,44 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hensoldt-Aktie auf 97 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,40 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.