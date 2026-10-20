Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.10. - AT 20 schwach -1,16 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:09) bei 25.084,81 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: E.ON +1,24 %, Fresenius Medical Care +0,96 %, adidas +0,76 %
Flop-Werte: Siemens -3,22 %, Hochtief -2,87 %, Infineon Technologies -2,45 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.161,31 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: TAG Immobilien +2,17 %, AUMOVIO +1,96 %, Porsche AG +1,45 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,47 %, SUESS MicroTec -4,43 %, AIXTRON -4,17 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.972,39 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: United Internet +1,25 %, ATOSS Software +1,15 %, Sartorius Vz. +0,60 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -7,40 %, SILTRONIC AG -6,47 %, Verbio -4,76 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:13) bei 6.082,34 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Sanofi +2,14 %, DANONE +1,57 %, argenx +1,13 %
Flop-Werte: Siemens -3,22 %, Infineon Technologies -2,45 %, Nokia -2,28 %
Der AT 20 steht bei 6.417,87 PKT und verliert bisher -1,16 %.
Top-Werte: Lenzing +1,52 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,43 %, PORR +0,99 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,26 %, BAWAG Group -1,66 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:15) bei 14.354,59 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,91 %, Alcon +1,75 %, Swiss Life Holding +0,94 %
Flop-Werte: ABB -5,48 %, UBS Group -0,97 %
Der FR 40 bewegt sich bei 7.831,23 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Capgemini +2,47 %, Sanofi +2,14 %, ORANGE +1,86 %
Flop-Werte: LEGRAND -3,27 %, STMicroelectronics -2,71 %, Societe Generale -1,45 %
Der SE 30 steht bei 3.213,94 PKT und verliert bisher -1,11 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +2,36 %, Telia Company +1,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,43 %
Flop-Werte: ABB -5,48 %, Alfa Laval -3,08 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:20) bei 6.605,00 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,27 %, Piraeus Port Authority +0,99 %, Allwyn +0,65 %
Flop-Werte: Viohalco -2,72 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,23 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,92 %
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