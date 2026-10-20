PANASONIC AUTOMATISIERT DIE SCHWEIẞINSPEKTION MIT BEAD EYE M AUF DER EUROBLECH 2026

WIESBADEN, Deutschland, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic erweitert sein TAWERS-Konzept, das die Robotersteuerung mit integrierter Steuerung von der Drahtführung bis zur Schweißstromquelle in einem einzigen System vereint. Eines der Highlights ist die neue Bead Eye M Edition , bei der 3D-Scanning auf KI trifft, um die Form der Schweißnaht zu bewerten und Abweichungen durch Lunker, Spritzer, Poren und Einbrandkerben zu erkennen. Zusammen mit Schweißverfahren wie dem Twin-Tandem Schweißen wird Bead Eye M zu den wichtigsten Innovationen gehören, die Panasonic auf der diesjährigen EuroBLECH-Fachmesse präsentiert.

Die neue Roboter-Schweißlösung nutzt 3D-Scans und KI, um die Schweißinspektion zu automatisieren und Schweißabweichungen zu identifizieren, wodurch die Effizienz der Bediener verbessert wird.

Erweiterte Schweißautomatisierung und Genauigkeit

Herausforderungen wie Prüfmüdigkeit und mangelnde Einheitlichkeit bei der Qualität der Nachschweißprüfungen von einem Prüfer zum anderen können zu einer unzureichenden Qualitätskontrolle führen. Panasonic Bead Eye M schafft hier Abhilfe: Die Lösung erfasst und speichert Prüfdaten digital, unterstützt so Qualitätsmanagement und Rückverfolgbarkeit und ermöglicht durch klar definierte Grenzwerte eine objektive iO/niO-Bewertung. Dadurch lassen sich manuelle Prüfprozesse reduzieren, während gleichzeitig die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Qualitätskontrolle steigt.

Dank KI-gestützter Funktionen vereinfacht Bead Eye M zudem die Einrichtung automatisierter Sichtprüfungen erheblich. Der manuelle Anlernaufwand lässt sich um rund 90 Prozent reduzieren. Möglich wird dies durch die Festlegung von Grenzwerten für Fehlermerkmale, Bauteilabmessungen und Schweißnahterkennung. Gleichzeitig ermöglicht das System die Nutzung über verschiedene Produktionslinien und Produktvarianten hinweg, da Prüfkriterien bei Bedarf für jede einzelne Schweißnaht individuell definiert werden können. Der gesamte Einrichtungsprozess, von der Roboterprogrammierung bis zur KI-gestützten Inspektion, ist innerhalb von weniger als einer Stunde abgeschlossen.

Auf der EuroBLECH präsentiert Panasonic außerdem fünf Live-Schweißanwendungen. Dazu gehören High-Speed Twin-Tandem Roboterschweißen für Stahl, Aluminiumschweißen mit Pulse-Mix- und HD-Pulse-Verfahren sowie das EN-AWP4-Verfahren für dünne, hochfeste Materialien. Besucher können die neueste Weld Navigation Plus Software erkunden - eine Entwicklungsumgebung für Anwendungen, welche die Fähigkeiten von Panasonic's TAWERS The Arc Welding Robot System erweitern, einschließlich des G4 Robot Controllers.

"Hersteller müssen die Produktion steigern, ohne Kompromisse bei der Schweißqualität einzugehen. Gleichzeitig gilt es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Abhängigkeit von manuellen Prozessen zu reduzieren.

Auf der EuroBLECH zeigen wir, wie Panasonic jede Phase des Schweißprozesses verbindet und automatisiert – von der Programmierung und Fertigung bis hin zur Inspektion." So erhalten Anwender einen klaren und praxisnahen Weg zur Automatisierung", erklärte Tobias Hater, Projektingenieur für Roboter und Schweißen bei Panasonic Connect Europe.

Panasonic wird auf der EuroBLECH 2026 in Halle 13, Stand B242, ausstellen. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/event/euroblech-2026

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