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    Reiche

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    Investitionszusagen von mehr als 225 Milliarden Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Zusagen für Investitionen über 225 Milliarden Euro
    • Reiche fordert flexiblere Arbeit und Sozialreformen
    • Reiche wirbt für mehr Optimismus in Deutschland
    Reiche - Investitionszusagen von mehr als 225 Milliarden Euro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sind mit Blick auf den Investitionsgipfel der Bundesregierung bereits Zusagen für Investitionen von mehr als 225 Milliarden Euro gemacht worden. Sie betonte im Deutschlandfunk zudem, dass darin nur Projekte mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro enthalten seien. In welchem Zusammenhang die Zusagen genau stehen und ob welche davon auch unabhängig vom Investitionsgipfel getätigt wurden, blieb zunächst offen.

    Reiche verwies zugleich auf nötige strukturelle Reformen. Sie nannte die Sozialversicherungssysteme, deren Kosten Arbeit verteuerten, sowie einen flexibleren Arbeitsmarkt, einen gelockerten Kündigungsschutz und längeres Arbeiten. Außerdem sollten Bürokratie- und Energiekosten sinken.

    Der Investitionsgipfel hatte am Montagabend in einem stillgelegten Kraftwerk in Berlin begonnen. Es sollen rund 200 internationale und deutsche Vorstandschefs teilnehmen.

    Reiche: Blick auf unser Land darf optimistischer sein

    Zudem warb Reiche dafür, wohlwollender auf Deutschland zu blicken. Investoren ließen sich zwar nicht durch Werbebroschüren gewinnen, sagte sie im Deutschlandfunk. "Aber ich glaube, der Blick, den wir auf unser Land haben, darf manchmal etwas optimistischer sein."

    Als Argumente führte Reiche an, dass Deutschland als einziges G7-Land ein Triple-A-Rating habe. Bei einem AAA-Rating - der Bestnote von Rating-Agenturen für die Kreditwürdigkeit - kommen Investoren in den Genuss guter Konditionen. Das kann entscheidend sein für Investitionen, die stark am Zins hängen.

    Außerdem verwies Reiche auf einen Handelsüberschuss im dreistelligen Milliardenbereich, eine vergleichsweise geringe Verschuldung gegenüber anderen Ländern und 3.000 Unternehmensneugründungen zu Beginn des Jahres./mjm/DP/stw







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