ANALYSE-FLASH
RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken
- RBC belässt ABB auf Sector Perform, Kursziel 82 Franken
- ABB-Auftragseingang übertrifft Konsensschätzung klar
- ABB-Gewinn je Aktie deutlich unter Markterwartung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie des Technologiekonzerns sei hingegen deutlich schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 76,24 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -0,34 %/+15,39 % bedeutet.