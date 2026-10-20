RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 76,24 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -0,34 %/+15,39 % bedeutet.