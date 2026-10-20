3M Aktie auf Höhenflug - 20.10.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von 3M. Sie steigt um +3,84 % auf 150,20€. Damit gelingt der 3M Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,33 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

3M ist ein diversifizierter Industriekonzern (u.a. Klebstoffe, Schleifmittel, Filter, Arbeitsschutz, Healthcare, Consumer-Produkte wie Post-it, Scotch). Starke F&E-Pipeline, breite Patentbasis. Global präsent, aber wachstumsschwach und rechtlich belastet (PFAS, Ohrstöpsel). Hauptkonkurrenten: Honeywell, GE, DuPont, Sika. USP: Materialkompetenz, Markenstärke, hohe Kundenbindung durch Systemlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,22 % bei 3M.

Auf Wochensicht steht bei der 3M Aktie damit ein Gewinn von +2,98 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 3M um +8,82 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um +0,33 %. 3M entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

3M Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,98 % 1 Monat +2,91 % 3 Monate +6,22 % 1 Jahr +13,30 %

Informationen zur 3M Aktie

Stand: 20.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 516 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,51 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,32 %.

Die Aktie von 3M erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 28,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,24 %, über 10 Jahre bei 1,25 %.

3M Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.