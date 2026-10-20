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    Besonders beachtet!

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    3M Aktie auf Höhenflug - 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +3,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.

    Besonders beachtet! - 3M Aktie auf Höhenflug - 20.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    3M ist ein diversifizierter Industriekonzern (u.a. Klebstoffe, Schleifmittel, Filter, Arbeitsschutz, Healthcare, Consumer-Produkte wie Post-it, Scotch). Starke F&E-Pipeline, breite Patentbasis. Global präsent, aber wachstumsschwach und rechtlich belastet (PFAS, Ohrstöpsel). Hauptkonkurrenten: Honeywell, GE, DuPont, Sika. USP: Materialkompetenz, Markenstärke, hohe Kundenbindung durch Systemlösungen.

    3M aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von 3M. Sie steigt um +3,84 % auf 150,20. Damit gelingt der 3M Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,33 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,22 % bei 3M.

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    Auf Wochensicht steht bei der 3M Aktie damit ein Gewinn von +2,98 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 3M um +8,82 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um +0,33 %. 3M entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    3M Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,98 %
    1 Monat +2,91 %
    3 Monate +6,22 %
    1 Jahr +13,30 %
    Stand: 20.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur 3M Aktie

    Es gibt 516 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,51 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,32 %.

    Die Aktie von 3M erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 28,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,24 %, über 10 Jahre bei 1,25 %.

    3M Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3M

    +3,49 %
    +3,59 %
    +2,94 %
    +6,64 %
    +13,68 %
    +115,45 %
    +13,69 %
    +14,18 %
    +1.058,58 %
    ISIN:US88579Y1010WKN:851745
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    Markt Bote
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