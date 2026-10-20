Der nächste Unfall für die KI-Blase: die südkoreanische Datencenter-Firma Elice stürzt nach dem Börsengang ab (-32%) - das ist ein Warnsignal! Denn das dürfte heute Datencenter-Aktien und Datencenter-Anleihen weiter unter Druck bringen und die gestrige Erholung wieder beenden. Dazu kommt ein Bericht von Business Insider, wonach Amazon Nvidia-Chips auf Halde gekauft hat (und immer weiter kauft), aber diese gar nicht einsetzen kann, weil die Datencenter nicht fertig werden oder nicht bestromt werden können. Und weil Firmen wie Amazon Nvidia-Chips auf Halde kaufen, die sie gar nicht einsetzen können, werden sie absehbar damit aufhören, diese Nvidia-Chips u kaufen - und das erklärt, warum Nvidia "optisch" günstig erscheint..

Das Video "Platzen der KI-Blase: Der nächste Unfall ist passiert!" sehen Sie hier..