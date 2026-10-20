🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnglo American AktievorwärtsNachrichten zu Anglo American
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anglo American rechnet mit höherer Diamanten-Produktion im Gesamtjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • De Beers soll 25 bis 28 Millionen Karat fördern
    • De Beers-Verkauf, Teck-Fusion bis 2027 geplant
    • Kupferziel für 2026 trotz Rückgangs bestätigt
    Anglo American rechnet mit höherer Diamanten-Produktion im Gesamtjahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Rohstoffriese Anglo American zeigt sich nach Produktionszahlen zum dritten Quartal für seine zum Verkauf stehende Tochter De Beers zuversichtlicher. 2026 soll die Diamanten-Produktion 25 Millionen bis 28 Millionen Karat betragen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten hatten im Schnitt das untere Ende der neuen Spanne auf ihren Zetteln. Zuvor war Anglo American von einer Förderung von 21 Millionen bis 26 Millionen Karat ausgegangen.

    Anglo American will im Zuge eines Konzernumbaus eine Reihe von Unternehmensteilen veräußern. So hat das Unternehmen bereits für das Kokskohle- und Nickelgeschäft Käufer gefunden. Auch der Diamantenkonzern De Beers soll verkauft werden. Dabei gilt das unter der Leitung des ehemaligen De-Beers-Vorstandsvorsitzenden Gareth Penny stehende Konsortium Global Diamond Consortium (GDC) früheren Medienberichten zufolge als bevorzugter Bieter. In diesem Zusammenhang schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg erst vor wenigen Tagen unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont zusammen mit dem Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu diesem Konsortium. Derweil ist Anglo American dabei, den kanadischen Rohstoffkonzern Teck Resources zu übernehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!
    Long
    27,69€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34,22€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Fusion mit Teck zur Bildung eines auf Kupfer ausgerichteten Metall- und Mineralienkonzerns schreite weiter voran, sagte Unternehmenschef Duncan Wanblad laut einer Mitteilung. Das Unternehmen stehe weiterhin in einem konstruktiven Dialog mit der chinesischen Kartellbehörde. Dies sei "der letzte noch ausstehende regulatorische Meilenstein" für den Abschluss der Transaktion. Der Manager rechnet weiterhin damit, die Übernahme bis März 2027 abzuschließen. Beide Konzerne hatten vor gut einem Jahr die Fusion angekündigt.

    Derweil bestätigte der Konzern trotz eines Rückgangs im dritten Quartal sein Förderziel für Kupfer. "Wir sind auf dem Weg, unsere Prognose für 2026 zu erfüllen", sagte Wanblad. Dies werde durch die geplante Verbesserung der Kupfererzgehalte im vierten Quartal unterstützt. Rekordschneefälle und damit verbundene außerplanmäßige Wartungsarbeiten hatten laut dem Manager gegen Ende des dritten Quartals die Produktion in Chile beeinträchtigt.

    Die Fördermenge ging in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 175.000 Tonnen Kupfer zurück. Der Bergbaukonzern BHP Group meldete einen deutlich stärkeren Produktionsrückgang bei Kupfer./mne/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie

    Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 36,05 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BHP Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6811. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0300 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Anglo American - A41BF3 - GB00BTK05J60

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Anglo American. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anglo American rechnet mit höherer Diamanten-Produktion im Gesamtjahr Der Rohstoffriese Anglo American zeigt sich nach Produktionszahlen zum dritten Quartal für seine zum Verkauf stehende Tochter De Beers zuversichtlicher. 2026 soll die Diamanten-Produktion 25 Millionen bis 28 Millionen Karat betragen, wie das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     