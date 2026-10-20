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    Top-50-Liste von Oppenheimer

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    4 Bankriesen fliegen, diese 8 Aktien rücken nach

    Goldman Sachs, Citigroup und Bank of America fliegen raus, Visa und Mastercard rücken nach. Oppenheimer baut seine Liste der 50 besten Kaufideen um. Sollten Sie Ihr Depot jetzt auch umbauen?

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    Top-50-Liste von Oppenheimer - 4 Bankriesen fliegen, diese 8 Aktien rücken nach
    Foto: Dall-E

    Oppenheimer räumt im Finanzsektor auf. Das Analysehaus hat seine Liste der 50 besten Kaufideen unter den großen US-Aktien überarbeitet und dabei vier Bankriesen gestrichen, berichtet Seeking Alpha. Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup fliegen raus. Ihren Platz übernehmen die Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard, der Versicherer MetLife und der Zahlungsdienstleister Corpay.

    Finanzwerte: Gebühren statt Zinsen

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    Eine Begründung lieferte Oppenheimer nicht. Der Zeitpunkt fällt aber auf. Alle vier Banken hatten in der Vorwoche Quartalszahlen vorgelegt. Goldman Sachs verdiente mit 17,01 US-Dollar je Aktie deutlich mehr als die erwarteten 12,86 US-Dollar. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen trotzdem leicht im Minus. Citigroup brach um mehr als 5,5 Prozent ein. Die Bank rechnet im vierten Quartal mit mindestens einem Fünftel weniger Erträgen im Handel.

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    Visa und Mastercard verdienen dagegen an jeder Kartenzahlung, weitgehend unabhängig vom Auf und Ab an den Märkten. Mit einem Börsenwert von 753 Milliarden US-Dollar zählt Visa zu den Schwergewichten der Liste. Mastercard bringt 542,6 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Billig ist das nicht: Visa kostet in etwa das 27-Fache des erwarteten Gewinns. Am 27. Oktober legt der Konzern Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Als einzige Großbank bleibt JPMorgan mit 914,8 Milliarden US-Dollar auf der Liste.

    Weitere Wechsel: Duftstoffe statt Bagger

    Auch jenseits der Banken baut Oppenheimer um. Neu dabei sind der Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances, der Arbeitskleidungsanbieter Cintas, der Krankenversicherer Humana und der Stromversorger American Electric Power. Dafür mussten der Agrarchemiekonzern Corteva, der Baumaschinenhersteller Caterpillar, die Biotechfirma Neurocrine Biosciences und der Wasserversorger American Water Works gehen.

    Die Riesen der Liste

    An der Spitze stehen die bekannten Technologiegiganten. Nvidia kommt auf 5,22 Billionen US-Dollar, Apple auf 5,05 Billionen und Alphabet auf 4,19 Billionen US-Dollar. Dahinter folgen Amazon und Eli Lilly. Daneben setzt Oppenheimer auf Raffinerien wie Marathon Petroleum und Valero, Stahlkocher wie Nucor sowie Klassiker wie Coca-Cola und Philip Morris. Kleinster Wert ist der Hotelimmobilienkonzern Host Hotels & Resorts mit 16,9 Milliarden US-Dollar.

    Fazit

    Oppenheimer setzt auf planbare Gebühren statt auf schwankende Zins- und Handelserträge. Für Anlegerinnen und Anleger bieten Visa und Mastercard stabiles Wachstum, allerdings zu einem stolzen Preis. Die Zahlen von Visa am 27. Oktober werden zeigen, ob der Wechsel aufgeht.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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