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    Nach Zollstreit

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    Schweizer Uhren in den USA stark gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweizer Uhrenexporte in die USA steigen stark
    • China-Exporte sinken wegen hoher Vorjahreswerte
    • Preisgünstige Uhrenexporte wachsen besonders stark
    Nach Zollstreit - Schweizer Uhren in den USA stark gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BIEL (dpa-AFX) - Der Export Schweizer Uhren in den größten Absatzmarkt USA ist nach Angaben des Uhrenverbandes FH im September um fast 89 Prozent gestiegen. Allerdings habe das vor allem mit dem niedrigen Vergleichswert von September 2025 zu tun.

    Im vergangenen Jahr waren die Uhrenexporte eingebrochen, weil US-Präsident Donald Trumps zeitweise 39 Prozent Einfuhrzölle auf Schweizer Produkte verhängt hatte. Im November hatten die Schweizer die Zölle auf 15 Prozent heruntergehandelt.

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    Beim Export nach China gab es einen umgekehrten Effekt: Den Einbruch im September von 14,2 Prozent erklärt der Verband damit, dass der Wert im September 2025 besonders hoch gewesen sei. Auch Singapur und die Vereinigten Arabische Emirate verzeichneten einen Rückgang.

    Verband: Trend zu billigeren Uhren

    Der Verband sieht einen Trend zu preisgünstiger Ware. Dazu rechnet er Uhren für weniger als 500 Franken. Im Segment bis 200 Franken (etwa 216 Euro) legten die Exporte im September um 30 Prozent zu, im Segment 200 bis 500 Franken um 52 Prozent. Im teuersten Segment ab 3000 Franken legten die Exporte um 9,9 Prozent zu.

    Insgesamt stiegen die weltweiten Exporte nach diesen Angaben im Vergleich zu September 2025 um 11,7 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken (rund 2,4 Mrd. Euro). Es war der vierte Monat in Folge mit Zuwächsen./oe/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Swatch Group Aktie

    Die The Swatch Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 198,6 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Swatch Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    The Swatch Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.





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