BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Auftragswachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal bei EL beschleunigt, was die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 weiter verbessere, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) sowie die aktualisierten Jahresziele hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 76,57EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



