Gold befindet in Konsolidierungsphase: Banken rechnen mit Erholung bis 2027

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge unterhält · Erstellt von: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21. Oktober 2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin-Zeit ·

Nachfrage stützt Gold während der Korrektur

Liebe Leserinnen und Leser,

Laut Amy Gower, Leiterin der Abteilung für Metall- und Bergbaustrategie bei Morgan Stanley, belasten ein starker US-Dollar und langfristige Anleiherenditen auf 20-Jahres-Höchstständen den Goldpreis. Bei einem Preis von 4.120 US-Dollar pro Unze am 8. Oktober 2026 sieht Gower 4.000 US-Dollar als starke Untergrenze und erwartet, dass der Preis bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 wieder über 5.000 US-Dollar steigen wird.

Die Nachfrage bleibt robust: Chinas Goldimporte sind laut Gower auf dem besten Weg, ihr höchstes Niveau seit 2017 zu erreichen, während der World Gold Council für das dritte Quartal Rekordzuflüsse in Gold-ETFs in Höhe von rund 31 Milliarden US-Dollar meldet. Goldman Sachs senkte im September seine Prognose für Ende 2026 auf 4.650 US-Dollar pro Unze, rechnet aber dennoch bereits für Ende 2027 mit 5.400 US-Dollar.

Drei kanadische Minen als Grundlage für Wachstum

Mit dem Unternehmenszusammenschluss mit Orla Mining am 31. Juli 2026 hat Equinox Gold – https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-green-light-for-south-r ... – seine kanadische Produktionsbasis erweitert und Musselwhite zu den Standorten Greenstone und Valentine hinzugefügt. Kanada steht nun im Mittelpunkt der Strategie von Equinox Gold (WKN: A2PQPG), wobei die Exploration darauf abzielt, zusätzliche Ressourcen zu erschließen, die Minenlaufzeiten zu verlängern und bestehende Aufbereitungsanlagen besser zu nutzen.

Bei Musselwhite lieferte die Bohrung 26-NSD01-008W 10,00 g/t Gold auf einer Kernlänge von 22,9 Metern, geschätzte wahre Mächtigkeit: 16,5 Meter. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Mineralisierung bis zu etwa zwei Kilometer über den aktuellen Betriebsbereich hinaus bestätigt. Die Aktualisierung der Ressourcen- und Reservenangaben für Musselwhite wird für das erste Quartal 2027 erwartet.

Valentine verbindet Exploration und Erweiterung

Am 5. August genehmigte der Verwaltungsrat von Equinox Gold den Bau der Erweiterungsphase 2 bei Valentine. Die Erweiterung soll die Aufbereitungskapazität auf etwa 13.700 Tonnen pro Tag (5,0 Mtpa) und die durchschnittliche jährliche Goldproduktion auf etwa 223.000 Unzen steigern und so den vollen langfristigen Wert dieser kanadischen Kernmine heben. Die Fertigstellung der Bauarbeiten wird für Ende 2028 erwartet.

Equinox Gold rechnet für das Jahr 2026 mit einer Goldproduktion von 870.000 bis 920.000 Unzen. Diese Prognose umfasst ein volles Jahr aus den bestehenden Minen und lediglich fünf Monate aus den Orla-Mining-Betrieben, die im August hinzukamen. Auf Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen im Jahr 2026 etwa 1,1 Millionen Unzen Gold produzieren wird.

Fazit: Equinox Gold nähert sich Meilensteinen

Mit einer stärkeren Präsenz in Kanada und einer Reihe von Explorations- und Erweiterungsprojekten hat Equinox Gold (WKN: A2PQPG) einen klaren Weg zu langfristigem Wachstum vor sich – vorausgesetzt, die Umsetzung gelingt. Zu den kurzfristigen Meilensteinen zählen das Update zu Musselwhite und weitere Fortschritte bei Valentine.

Das Marktumfeld bleibt günstig. Selbst während sich der Goldpreis konsolidiert, sorgen Rekordzuflüsse in ETFs und eine robuste Nachfrage aus China weiterhin für eine solide Untergrenze.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemitteilungen: Equinox Goldhttps://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Edelmetall-Report: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Website: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/,https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Morgan Stanley/Kitco, 30. September 2026 · Goldpreis/CNBC, 8. Oktober 2026 · WGC-Gold-ETF-Zuflüsse, 7. Oktober 2026 · Goldman Sachs/TheStreet, 19. September 2026 · Equinox/Orla-Abschluss, 31. Juli 2026 · Equinox Q2 und Prognose, 5. August 2026 · Equinox-Exploration, 29. September 2026

Transparenz und Interessenkonflikte

Erstellt und veröffentlicht von: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 des deutschen Medienstaatsvertrags (MStV): Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittent: Equinox Gold Corp. (TSX: EQX; NYSE American: EQX; ISIN: CA29446Y5020). Der bezahlte IR-Vertrag begründet ein finanzielles Interesse an positiver Berichterstattung. Stand 9. Oktober 2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen hält Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, Derivate oder andere Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des oben genannten Emittenten. Zukünftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent hält keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG. Der Emittent hat den Artikel vor der Veröffentlichung erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktioneller Stichtag: 9. Oktober 2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensinformationen sind nicht unabhängig. Es wurde keine interne Überprüfung der Bohrdaten, der Ressourcenschätzung, der Machbarkeitsstudie oder der Unternehmensbewertung durchgeführt. QP für die ursprüngliche Pressemitteilung: Equinox Gold – Sylvain Guérard, Executive Vice President, Exploration; nicht unabhängig. Dies stellt keine Billigung dieses Artikels dar. Studien und Zeitpläne hängen unter anderem davon ab, dass die Finanzierung, die Genehmigungen und der Bau der Phase-2-Erweiterung bei Valentine wie geplant voranschreiten. Explorations-, geologische, Bau-, Integrations-, Umwelt-, Länderrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Verwässerung, dem Goldpreis und Währungsschwankungen könnten die Ergebnisse erheblich verändern und zu einem Totalverlust führen. Es sind keine routinemäßigen Aktualisierungen geplant; gesetzliche Verpflichtungen bleiben davon unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung; keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf; kein Angebot von Wertpapieren. Individuelle Anlagesituationen werden nicht bewertet. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen; dieser Ausschluss gilt nicht für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften oder Verstöße gegen wesentliche Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Für den Inhalt externer Websites sind deren Betreiber verantwortlich; unsere eigene gesetzliche Verantwortung bleibt davon unberührt. Für Recherche und Redaktion wurde KI eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung und die abschließende Überprüfung durch Menschen verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung nur mit Zustimmung oder soweit gesetzlich zulässig.