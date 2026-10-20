AKTIE IM FOKUS
Tonies auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen
- Tonies-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2021
- Oddo BHF hebt Kursziel deutlich auf 17,50 Euro an
- Neue Toniebox und Inhalte könnten Absatz stärken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies sind am Dienstag im eigentlich schwachen Marktumfeld mit 13,56 Euro auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2021 geklettert. Charttechnisch ist der Weg frei zum damaligen Rekord bei 14,20 Euro. Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hat sein Kursziel ins seinem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine Empfehlung entsprechend beibehalten.
Doganli ist optimistisch, dass der Absatz der Tonie-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation Toniebox 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.
Bei dieser Gelegenheit passte Doganli sein Bewertungsmodell auch an den möglichen Verwässerungseffekt aus den offenen Optionsverbindlichkeiten an.
Erst im Juni hatte Tonies im Rahmen eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben, den Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden verdoppeln zu wollen. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.
2026 soll der Umsatz von 630 auf 760 Millionen Euro wachsen und eine bereinigte Ebitda-Marge von 9 bis 11 Prozent erzielt werden, hatte Tonies zur Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigt./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 13,42 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +26,87 %/+49,25 % bedeutet.
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Aufsichtsratsmitglied Helmut Jeggle hat übrigens Anfang September nachgekauft - 200.000 Stücke zu 11,72 €, insgesamt also für rund 2,3 Mio. € (https://ir.tonies.com/nachrichten/tonies-se-notification-and… ).
Die diesjährige Edition der deutschen Weihnachtstonies 2026, vier Stück an der Zahl, ist gestern rausgekommen - und war im Onlineshop (wie üblich) sofort komplett verkauft. Viele potentielle Kunden waren pappsatt und haben ihren Frust dermaßen an den Figurenbewertungen und bei Tonies direkt ausgelassen, daß sich die PR-Abteilung genötigt sah, dazu einen Q&A-Beitrag auf die Seite zu stellen (https://tonies.com/de-de/weihnachten/#informationen ). Was ich davon als wichtigste Information mitnehme ist:
"Frage: „Ihr wusstet doch, dass es einen Ansturm gibt!"
Antwort: Ja, das wussten wir – deshalb haben wir uns monatelang vorbereitet: deutlich mehr Bestand als im Vorjahr, sowohl im Webshop als auch bei unseren Handelspartnern, zusätzliche Serverkapazitäten und ein ganzes Maßnahmenpaket gegen Bots."
Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"