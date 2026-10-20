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    AKTIE IM FOKUS

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    Tonies auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tonies-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2021
    • Oddo BHF hebt Kursziel deutlich auf 17,50 Euro an
    • Neue Toniebox und Inhalte könnten Absatz stärken
    AKTIE IM FOKUS - Tonies auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen
    Foto: 916319805

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies sind am Dienstag im eigentlich schwachen Marktumfeld mit 13,56 Euro auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2021 geklettert. Charttechnisch ist der Weg frei zum damaligen Rekord bei 14,20 Euro. Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hat sein Kursziel ins seinem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine Empfehlung entsprechend beibehalten.

    Doganli ist optimistisch, dass der Absatz der Tonie-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation Toniebox 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.

    Bei dieser Gelegenheit passte Doganli sein Bewertungsmodell auch an den möglichen Verwässerungseffekt aus den offenen Optionsverbindlichkeiten an.

    Erst im Juni hatte Tonies im Rahmen eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben, den Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden verdoppeln zu wollen. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.

    2026 soll der Umsatz von 630 auf 760 Millionen Euro wachsen und eine bereinigte Ebitda-Marge von 9 bis 11 Prozent erzielt werden, hatte Tonies zur Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigt./ag/mis

    tonies Registered (A)

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    +37,15 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 13,42 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +26,87 %/+49,25 % bedeutet.





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