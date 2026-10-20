Wir sind das, was Investoren schätzen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Investitionsgipfel der Bundesregierung die Stärken des Standorts hervorgehoben - und dazu Deutschland-Klischees zu Hilfe genommen. "Deutsche gelten als fleißig, gehen früh schlafen und stehen noch vor Sonnenaufgang auf", sagte er in Berlin. Der Berufsverkehr sei morgens zwischen 6 und 7 Uhr am stärksten. "Im Urlaub sind wir die Ersten am Strand und legen schon vor dem Frühstück unsere Handtücher aus. Und wenn wir Liefertermine vereinbaren, dann halten wir diese auch ein."

Deutsche seien zuverlässig, berechenbar, präzise und für keine Überraschungen gut, sagte Merz. "Kurz gesagt: Wir sind genau das, was Investoren am meisten schätzen." Das Gute an Klischees sei nämlich, dass sie oft voller Wahrheit steckten.