SMA Solar weiter im Abwärtsstrudel - Tief seit Anfang August

Der nun schon mehrtägige Kursrutsch führt dazu, dass sich die charttechnische Lage weiter eintrübt. Der Kurs des Solartechnik-Herstellers näherte sich am Dienstag wieder den 200-Tage-Linien, die letztmals vor mehr als einem Jahr auf der Kippe gestanden hatten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Rücksetzer bei den Aktien von SMA Solar findet am Dienstag weiterhin keinen Boden. Vor wenigen Tagen standen sie noch auf einem Hoch seit Mitte Juli, von dem sie nun schon 20 Prozent an Wert verloren haben. Sie knüpften am Dienstag mit einem Kursrutsch um sieben Prozent an ihre Verluste seit dem vergangenen Mittwoch an. Mit 51,25 Euro erreichte der Kurs im Tagesverlauf den niedrigsten Stand seit Anfang August.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es hatte dem Kurs in der vergangenen Woche also nur noch kurz weitergeholfen, dass sich Jefferies-Analyst Constantin Hesse relativ optimistisch zu den Quartalszahlen geäußert hatte, die am 12. November erwartet werden. Er stellte in seinem Ausblick anhaltenden Auftragsschwung in Aussicht und geht davon aus, dass der Analystenkonsens für die Profitabilität zu konservativ positioniert ist.

Hesse hatte den Aktien vor einer Woche nochmals einen kurzen Anstoß gegeben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Es gilt jetzt, die 200-Tage-Linien zu verteidigen, die bei etwa 50,50 Euro verlaufen. Die einfachen oder exponentiellen Durchschnittslinien sind bei Anlegern als technische Langfristindikatoren beliebt./tih/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,91 % und einem Kurs von 51,25 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,50 %/+74,76 % bedeutet.



