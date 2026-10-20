🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    AKTIE IM FOKUS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMA Solar weiter im Abwärtsstrudel - Tief seit Anfang August

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar verliert seit dem Hoch rund 20 Prozent
    • Aktie fällt am Dienstag weiter um sieben Prozent
    • Kurs nähert sich 200-Tage-Linien bei 50,50 Euro
    AKTIE IM FOKUS - SMA Solar weiter im Abwärtsstrudel - Tief seit Anfang August
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Rücksetzer bei den Aktien von SMA Solar findet am Dienstag weiterhin keinen Boden. Vor wenigen Tagen standen sie noch auf einem Hoch seit Mitte Juli, von dem sie nun schon 20 Prozent an Wert verloren haben. Sie knüpften am Dienstag mit einem Kursrutsch um sieben Prozent an ihre Verluste seit dem vergangenen Mittwoch an. Mit 51,25 Euro erreichte der Kurs im Tagesverlauf den niedrigsten Stand seit Anfang August.

    Der nun schon mehrtägige Kursrutsch führt dazu, dass sich die charttechnische Lage weiter eintrübt. Der Kurs des Solartechnik-Herstellers näherte sich am Dienstag wieder den 200-Tage-Linien, die letztmals vor mehr als einem Jahr auf der Kippe gestanden hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SMA Solar Technology!
    Long
    52,44€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,99€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 9,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es hatte dem Kurs in der vergangenen Woche also nur noch kurz weitergeholfen, dass sich Jefferies-Analyst Constantin Hesse relativ optimistisch zu den Quartalszahlen geäußert hatte, die am 12. November erwartet werden. Er stellte in seinem Ausblick anhaltenden Auftragsschwung in Aussicht und geht davon aus, dass der Analystenkonsens für die Profitabilität zu konservativ positioniert ist.

    Hesse hatte den Aktien vor einer Woche nochmals einen kurzen Anstoß gegeben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Es gilt jetzt, die 200-Tage-Linien zu verteidigen, die bei etwa 50,50 Euro verlaufen. Die einfachen oder exponentiellen Durchschnittslinien sind bei Anlegern als technische Langfristindikatoren beliebt./tih/ag/jha/

    SMA Solar Technology

    -7,46 %
    -13,61 %
    -10,53 %
    -17,03 %
    +123,48 %
    -17,76 %
    +23,26 %
    +83,56 %
    -2,83 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
    SMA Solar Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,91 % und einem Kurs von 51,25 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,50 %/+74,76 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SMA Solar weiter im Abwärtsstrudel - Tief seit Anfang August Der jüngste Rücksetzer bei den Aktien von SMA Solar findet am Dienstag weiterhin keinen Boden. Vor wenigen Tagen standen sie noch auf einem Hoch seit Mitte Juli, von dem sie nun schon 20 Prozent an Wert verloren haben. Sie knüpften am Dienstag mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     