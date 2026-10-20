Ölhandel in der Straße von Hormus weiterhin unter Druck

HORMUS (dpa-AFX) - Der Ölhandel durch die im Krieg der USA mit dem Iran zum Schlüsselthema gewordenen Straße von Hormus bleibt weiterhin unter Druck. So erreichte der Rohölexport durch die Meerenge am Golf nach Angaben des Datenanbieters Kpler zuletzt im Mittel etwa 82 Prozent der Niveaus im Vergleich zu vor Beginn des Krieges.

Die Ausfuhr von raffinierten Produkten wie etwa Benzin verblieb zuletzt jedoch bei lediglich etwa 44 Prozent im Vergleich zum Vorkriegsniveau, hieß es in einem Bericht von Kpler weiter. Der Schifffahrtsdienstleister Lloyds List sprach von einem leichten Rückgang der Durchfahrten durch die Meerenge in der Vorwoche - insbesondere Tanker und Flüssiggastransporter seien betroffen.