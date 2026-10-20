Ölhandel in der Straße von Hormus weiterhin unter Druck
- Rohölexport erreicht 82 Prozent des Vorkriegsstands
- Raffinierte Produkte kommen nur auf 44 Prozent
- Tanker und Gastanker passierten seltener Hormus
HORMUS (dpa-AFX) - Der Ölhandel durch die im Krieg der USA mit dem Iran zum Schlüsselthema gewordenen Straße von Hormus bleibt weiterhin unter Druck. So erreichte der Rohölexport durch die Meerenge am Golf nach Angaben des Datenanbieters Kpler zuletzt im Mittel etwa 82 Prozent der Niveaus im Vergleich zu vor Beginn des Krieges.
Die Ausfuhr von raffinierten Produkten wie etwa Benzin verblieb zuletzt jedoch bei lediglich etwa 44 Prozent im Vergleich zum Vorkriegsniveau, hieß es in einem Bericht von Kpler weiter. Der Schifffahrtsdienstleister Lloyds List sprach von einem leichten Rückgang der Durchfahrten durch die Meerenge in der Vorwoche - insbesondere Tanker und Flüssiggastransporter seien betroffen.
Erst in der Vorwoche hatte der Iran Angriffe auf Schiffe in der Meeresenge intensiviert. Mit den möglichen Durchfahrten in der Straße von Hormus hat sich der Energiehandel in der Region im Vergleich zur akuten Kriegsphase im Frühjahr etwas erholt. Vorwiegend von der US-Marine geschützte Transporte entlang der omanischen Küste und Pipelinetransporte nach außerhalb des Persischen Golfs verschaffen Abhilfe.
Der Iran hatte seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend blockiert. Auch das US-Militär hat wiederholt zivile iranische Schiffe attackiert./mar/DP/jha
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Lloyds-Aktie zeigt Diamant‑Umkehr und bärische Divergenz – wie weiter?
Schlussdividende war 2,43 pence. Schätze die Zwischendividevidende im Herbst liegt bei 1,37 pence. Bin bei 11000 und komme bis Jahresende auf 15000 Stück. Hoffe für nächstes Jahr auf 3/1,6 pence Dividende share buy back um 3 Mrd bei weiterer Ergebnissteigerung um 30%. Ich werde mit verschiedenen Tricks meine Aktienzshl auf 30000 verdoppeln.
1000 Stück neu , auf 5000 aufgestockt….