DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiteraus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 68,60EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,93 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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