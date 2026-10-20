🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Landesvorsitzende Stahr

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rot-Grün-Rot in Berlin mögliches Modell für den Bund

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahr sieht das Bündnis als Modell für den Bund
    • Stahr nimmt Sorgen wegen Antisemitismus ernst
    • Grüne planen Befragung zu Vertrag und Senat
    Landesvorsitzende Stahr - Rot-Grün-Rot in Berlin mögliches Modell für den Bund
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr sieht in dem geplanten Regierungsbündnis mit Linken und SPD in der Hauptstadt ein mögliches Modell auch für den Bund. "Wenn wir das gut hinbekommen, kann unsere gemeinsame Arbeit eine Strahlkraft entwickeln und den Menschen wieder Zuversicht und Hoffnung geben", sagte Stahr in einem Interview der "Berliner Morgenpost" auf eine entsprechende Frage. "Dann kann dieses Bündnis auch ein Zeichen sein", fügte sie mit Blick auf die nächste Bundestagswahl 2029 hinzu.

    Stahr verteidigte die in Berlin angepeilte Dreierkoalition gegen Kritik aus den eigenen Reihen und von der Bundesebene. "Ich verstehe die Sorge, mit der auf dieses Bündnis geblickt wird, zu einem gewissen Maß auch", sagte sie. "Dass es in Teilen der Linken ein Problem mit Antisemitismus gibt, ist ja auch kein Geheimnis." Man habe die Sondierungsgespräche aber nicht geführt, ohne davon überzeugt zu sein, dass die Linke bestehende Probleme wie Antisemitismus ernsthaft angehe.

    Digitale Mitgliederbefragung

    Neben der Berliner SPD hatten am Montag auch die Grünen die Aufnahme von gemeinsamen Koalitionsverhandlungen mit der Wahlsiegerin Linke beschlossen. Auf einem kleinen Parteitag stimmten 43 von 45 Delegierten dafür.

    Die Grünen beschlossen, auch eine digitale Mitgliederbefragung - ein sogenanntes Meinungsbild - über den möglichen Koalitionsvertrag und über ihr Personal für den Berliner Senat abzuhalten. Eine Kommission, der unter anderem die erfahrene Grünen-Bundespolitikerin und Ex-Ministerin Renate Künast angehört, soll zum Personal Kriterien und Vorschläge erarbeiten./kr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Landesvorsitzende Stahr Rot-Grün-Rot in Berlin mögliches Modell für den Bund Die Berliner Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr sieht in dem geplanten Regierungsbündnis mit Linken und SPD in der Hauptstadt ein mögliches Modell auch für den Bund. "Wenn wir das gut hinbekommen, kann unsere gemeinsame Arbeit eine Strahlkraft …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     