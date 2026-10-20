BERENBERG stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die starken Kennziffern hätten erneut die strukturellen Wachstumsfaktoren des Technologiekonzerns unterstrichen, was sich in einem weiteren prozentual dreistelligen Wachstum im Bereich Rechenzentren gezeigt habe, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die skizzierten Vorteile der Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC könne er nachvollziehen, einschließlich der Produkt- und Engineering-Kompetenzen. Weniger klar sei ihm aber, woher die geplanten Umsatzsynergien von 800 Millionen Euro kommen sollen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:33 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 245,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
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