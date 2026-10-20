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    'Zukunftsdepot' - Österreich fördert Fondsanlagen für Kinder

    Für Sie zusammengefasst
    • Österreich zahlt Babys 500 Euro Startgeld
    • Familien können jährlich bis zu 5.000 Euro anlegen
    • Zugriff mit 18, Kursgewinne bleiben steuerfrei
    'Zukunftsdepot' - Österreich fördert Fondsanlagen für Kinder
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIEN (dpa-AFX) - Österreich fördert den Vermögensaufbau am Kapitalmarkt ab dem Kindesalter künftig mit einem Startgeld von 500 Euro und Steueranreizen. Die Regierung kündigte dazu die Einführung von sogenannten Zukunftsdepots an, in denen Familien für ihre Kinder bis zu 5.000 Euro pro Jahr in Investmentfonds anlegen können.

    Auf das Depot kann erst mit 18 Jahren zugegriffen werden. Die darin enthaltenen Werte sollen dann etwa für den Führerschein, eine Ausbildung, die erste Wohnung oder zur weiteren Anlage verwendet werden, sagte Familienministerin Claudia Bauer. "Wir wollen jungen Menschen nicht nur diesen guten Start ins Erwachsenenleben ermöglichen, sondern sie auch ermutigen, Selbstverantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen", erklärte die Politikerin der konservativen ÖVP.

    Startgeld für alle Neugeborenen

    Ab Anfang 2027 zahlt der Staat Neugeborenen 500 Euro als Starteinlage. Die Zukunftsdepots stehen aber grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen bis 18 offen und können voraussichtlich ab Juli bei Banken eingerichtet werden. Auf Kursgewinne wird keine Kapitalertragsteuer eingehoben.

    Österreich geht damit einen etwas anderen Weg als Deutschland: Der Bundestag in Berlin beschloss vorige Woche die Einführung einer Frühstartrente. Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren sollen künftig pro Monat 10 Euro vom Staat bekommen. Das deutsche Modell ist für die private Altersvorsorge vorgesehen und nicht wie in Österreich für den Eintritt in das Erwachsenenleben. Allerdings haben Politiker beider Länder darauf hingewiesen, dass die neuen Modelle auch die finanzielle Bildung in jungen Jahren fördern sollen./al/DP/stw







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