Kabelhersteller Lapp knackt beim Umsatz Marke von zwei Milliarden Euro

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Kabelhersteller Lapp hat eigenen Angaben zufolge erstmals mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz in einem Geschäftsjahr erzielt. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz von 1,93 Milliarden Euro im Vorjahr auf mehr als 2,3 Milliarden Euro, wie das Familienunternehmen aus Stuttgart anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das entspricht einem Plus von mehr als 19 Prozent. Das Geschäftsjahr lief von Oktober 2025 bis Ende September dieses Jahres.

Neben Wachstum aus eigener Kraft hätten allerdings auch Sondereffekte wie ein deutlich gestiegener Kupferpreis sowie Zukäufe zu dem kräftigen Wachstum beigetragen. "Wir profitieren von unserer etablierten lokalen Präsenz in den asiatischen und amerikanischen Wachstumsmärkten", sagte Lapp-Chef Matthias Lapp laut Mitteilung. In Europa und insbesondere Deutschland bleibe die Situation herausfordernd. Auch wenn ihn die Auftragseingänge der letzten Monate positiver stimmten, sei es für Euphorie noch deutlich zu früh, sagte Lapp.