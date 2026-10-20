DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 68,60 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der KWS SAAT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 85,00Euro was eine Bandbreite von +16,79 %/+24,09 % bedeutet.