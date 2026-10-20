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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt den fairen Wert auf 82 Euro an
    • KWS baut internationale Gemüse-Züchtung weiter aus
    • Früherer Markteintritt bei wichtigen Gemüsearten
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    KWS SAAT

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    ISIN:DE0007074007WKN:707400
    KWS SAAT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 68,60 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der KWS SAAT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 85,00Euro was eine Bandbreite von +16,79 %/+24,09 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 82 Euro



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