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    Bitcoin-Battle

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    Strive kauft 15-mal so viele Bitcoins wie Strategy

    Strive beschleunigt seine Bitcoin-Käufe und macht Strategy Konkurrenz. Schafft es der Herausforderer noch in diesem Jahr zum zweitgrößten Bitcoin-Halter?

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin-Battle - Strive kauft 15-mal so viele Bitcoins wie Strategy
    Foto: Udo Herrmann - CHROMORANGE

    Im Rennen um die größten Bitcoin-Bestände holt Strive mit milliardenschweren Ambitionen auf. Während Marktführer Strategy seine Bitcoin-Käufe zurückfährt und verstärkt auf den Rückkauf eigener Wertpapiere setzt, treibt der kleinere Konkurrent seine Investitionen kräftig voran.

    Strategy investiert Millionen in Aktienrückkäufe

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    Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen Strategy hat zwischen dem 12. und 18. Oktober lediglich 267 Bitcoin für insgesamt 22,1 Millionen US-Dollar erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 82.900 US-Dollar je Bitcoin.

    Finanziert wurden die Käufe überwiegend durch den Verkauf von 140.872 eigenen Stammaktien, der dem Unternehmen rund 22 Millionen US-Dollar einbrachte.

    Deutlich mehr Kapital floss dagegen in den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien. Dafür gab Strategy innerhalb einer Woche 193,1 Millionen US-Dollar aus und investierte damit fast neunmal so viel wie in neue Bitcoins.

    Gleichzeitig kündigte der Konzern an, sein Rückkaufprogramm für Vorzugsaktien von zwei auf drei Milliarden US-Dollar auszuweiten.

    Trotz der vergleichsweise geringen Zukäufe bleibt Strategy mit insgesamt 848.517 Bitcoin der mit Abstand größte börsennotierte Unternehmenshalter der Kryptowährung.

    Strive kauft mehr als 4.000 Bitcoin

    Während Strategy zurückhaltender agiert, beschleunigt der deutlich kleinere Konkurrent Strive seine Bitcoin-Käufe erheblich. Zwischen dem 12. und 16. Oktober erwarb das Unternehmen insgesamt 4.045 Bitcoin für 335 Millionen US-Dollar. Damit kaufte Strive innerhalb einer Woche mehr als 15-mal so viele Bitcoin wie Strategy.

    Durch die jüngsten Transaktionen steigt der Gesamtbestand auf 36.818 Bitcoin. Damit gehört Strive inzwischen zu den vier größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit.

    Auch Michael Saylor reagierte auf die Ankündigung. Auf der Plattform X gratulierte er Strive-Chef Matt Cole zu den jüngsten Zukäufen und lobte dessen Einsatz für den Bitcoin-Standard.

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    Kann Strive zum zweitgrößten Bitcoin-Halter aufsteigen?

    Strive-Chef Matt Cole verfolgt das Ziel, sein Unternehmen bis zum Jahresende zum zweitgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter zu machen. Noch liegen allerdings mehrere Konkurrenten vor Strive. Das japanische Unternehmen Metaplanet besitzt rund 44.000 Bitcoin, während Twenty One auf 43.514 Bitcoin kommt.

    Um zweitgrößter Halter zu werden, müsste Strive weitere 7.200 Bitcoin erwerben. Bei unveränderten Beständen der Wettbewerber wäre das mit durchschnittlich 700 zusätzlichen Bitcoin pro Woche bis zum Jahresende möglich.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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