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    Starke Zahlen, Aktie im Minus

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    20-Milliarden-Hammer! GM kauft Aktien zurück, doch die Börse straft trotzdem ab

    General Motors schlägt die Erwartungen und kauft für 20 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurück. Trotzdem rutscht die Aktie ab. Was hinter der gekappten Prognose steckt und ob sich jetzt der Einstieg lohnt.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Zahlen, Aktie im Minus - 20-Milliarden-Hammer! GM kauft Aktien zurück, doch die Börse straft trotzdem ab
    Foto: Uli Deck - dpa-Bildfunk

    General Motors liefert mehr als erwartet, dämpft aber die Hoffnungen für den Rest des Jahres. Der Autobauer aus Detroit verdiente im dritten Quartal bereinigt 3,70 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG mit 3,63 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz übertraf mit 50,02 Milliarden US-Dollar die Schätzung von 48,7 Milliarden US-Dollar deutlich. Zugleich kündigte GM ein neues Rückkaufprogramm über 20 Milliarden US-Dollar an.

    Prognose: Weniger Spielraum nach oben

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    Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 fällt gemischt aus. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern rechnet GM nun mit 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Bisher lag die Spanne bei 14 bis 16 Milliarden US-Dollar. Das obere Ende fällt also weg. Beim freien Mittelzufluss im Autogeschäft hebt der Konzern die Erwartung dagegen auf 11,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar an.

    Die Kosten drücken. Allein die Inflation bei Rohstoffen schlägt mit rund zwei Milliarden US-Dollar zu Buche. Darin stecken auch teurere Logistik und Speicherchips. Auch die Garantiekosten liegen am oberen Ende der Spanne. Bei den Zöllen erwartet GM dagegen nur das untere Ende von 2,5 bis 3,5 Milliarden US-Dollar. Der teure Rückzug aus reinen Elektroautos sei weitgehend abgeschlossen. Dafür verbuchte GM bislang 11,2 Milliarden US-Dollar.

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    Vorstandschefin Mary Barra gibt sich kämpferisch. GM entwickle sich gut und arbeite hart daran, die Dynamik trotz wachsenden Inflationsdrucks zu halten, schreibt sie an die Aktionäre. Der Nettogewinn stieg im Quartal auf 3,3 Milliarden US-Dollar, nach 1,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Nordamerika steuerte 3,6 der 4,1 Milliarden US-Dollar zum bereinigten Betriebsergebnis bei.

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    An der Börse überwog die Enttäuschung. Vorbörslich verlor die Aktie rund fünf Prozent.

    General Motors

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    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM
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    Mit rund 70 Milliarden US-Dollar Börsenwert ist GM mehr wert als Ford mit rund 48 Milliarden US-Dollar, aber ein Zwerg neben Tesla mit 1,4 Billionen US-Dollar. Auf Basis der Gewinnprognose kostet die Aktie nur rund das Sechsfache des Gewinns. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 104,17 US-Dollar, rund 30 Prozent über dem vorbörslichen Kurs. JPMorgan bleibt bei Übergewichten, senkte das Ziel aber auf 110 US-Dollar.

    Fazit

    GM verdient prächtig und schüttet über Rückkäufe kräftig an seine Aktionärinnen und Aktionäre aus. Die gekappte Prognose zeigt aber, wie stark Rohstoffe und Speicherchips die Margen belasten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund sechs ist viel Skepsis eingepreist. Der Rücksetzer macht die Aktie interessant.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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