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    Besonders beachtet!

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    Coherent Aktie schwach im Handel - 20.10.2026

    Kursbewegung von -2,98 % bei Coherent am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Coherent Aktie schwach im Handel - 20.10.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Coherent Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.10.2026

    Die Coherent Aktie notiert aktuell bei 201,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,20  entspricht. Der Kursrückgang der Coherent Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,98 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Coherent abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,28 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Coherent Aktie damit -19,85 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coherent auf +27,21 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,85 %
    1 Monat -29,30 %
    3 Monate -16,28 %
    1 Jahr +103,82 %
    Stand: 20.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Coherent Aktie

    Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,72 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,90 %.

    Coherent Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coherent Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coherent Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Coherent

    -2,95 %
    -22,03 %
    -27,71 %
    -15,85 %
    +100,70 %
    +572,33 %
    +294,56 %
    +1.390,94 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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