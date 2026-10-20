Lufthansa baut Flugplan für kommenden Sommer aus
- Lufthansa erweitert den Sommerflugplan deutlich
- Zehn neue Langstrecken und häufigere Verbindungen
- Neue Ziele in Japan, Columbus, Phoenix und Asien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa-Konzern hat für den kommenden Sommer einen erweiterten Flugplan zum Buchen freigeschaltet. Bei den Fluggesellschaften der Gruppe kommen zehn Langstrecken hinzu, zudem werden zahlreiche bekannte Ziele häufiger angeflogen, wie das Unternehmen mitteilte. Es handele sich um die umfassendste Programmerweiterung des Konzerns seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020.
Schwerpunkte bleiben Strecken nach Nord- und Südamerika sowie Asien. Am größten deutschen Drehkreuz Frankfurt kommen ab März zwei zusätzliche Ziele in Japan in den Flugplan der Lufthansa. Zudem will Lufthansa ab dem 5. Mai 2027 als einzige europäische Airline dreimal wöchentlich direkt in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Ohio, Columbus, fliegen. Dem Portal "Aerotelegraph" zufolge garantiert dabei die lokale Wirtschaftsförderung einen Teil des Umsatzes. Die Verbindung nach Seattle wird von der Lufthansa auf die Tochtergesellschaft Discover verlagert.
Am Drehkreuz München fliegt Lufthansa ab August 2027 dreimal in der Woche nach Phoenix in US-Staat Arizona. Nach Neu-Delhi soll es eine zweite Verbindung geben sowie zusätzliche Flüge nach Bangalore, Sao Paulo und Singapur. Auch die übrigen Lufthansa-Gesellschaften bieten neue Flüge an. Der Sommerflugplan 2027 betrifft Flüge ab dem 28. März 2027. Am kommenden Sonntag (25.10.) tritt der Winterflugplan in Kraft./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 60,85 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,28 %/+28,21 % bedeutet.
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14.10.26 14:11:41
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa https://live.deutsche-boerse.com/aktie/deutsche-lufthansa-ag steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte
Der Grund ist simpel, sagt das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) und verleiht einen Trostpreis: Wer aufsteigt, ist vorher besonders gut gelaufen – danach nehmen Anleger Gewinne mit. Die Beförderung ist der Höhepunkt, nicht der Anfang.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/boerse-inside/deutsche-boerse-lufthansa-verpasst-aufstieg-in-den-dax-1/100251999.html