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    ROUNDUP

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    Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Neun von elf Protestierenden kleben sich fest
    • Rund 90 Einsatzkräfte lösten die Blockade vor Ort
    • Protest gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel
    ROUNDUP - Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest
    Foto: David Young - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei wurden um 5.30 Uhr alarmiert und lösten vor Ort Demonstranten von der Straße zu lösen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

    Von 11 Protestierenden haben sich nach ihren Angaben 9 auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen, so die Sprecherin. Es werde wegen Nötigung sowie wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen aufgrund von Ausrufen ermittelt.

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    Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte.

    Zu der heutigen Aktion vor dem Rheinmetall-Gelände hatte nach eigenem Bekunden die Gruppe "Peacefully Against Genocide" aufgerufen (deutsch: "friedlich gegen Völkermord"). Es habe auch vor anderen Rüstungsstandorten in unterschiedlichen Bundesländern ähnliche Aktionen gegeben, teilte die Gruppe mit. Mehr als 70 Menschen hätten sich insgesamt an den Aktionen beteiligt. Sie wolle damit gegen Waffenlieferungen aus Deutschland an die israelische Armee protestieren.

    Es ist nicht das erste Mal, dass die Gruppe in Berlin mit solchen Aktionen protestiert. In den vergangenen Monaten kam es deswegen mehrfach zu Polizeieinsätzen vor dem Rheinmetall-Gelände./maa/DP/stw

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.276,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von -2,00 %/+53,73 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Bruch des Abwärtstrends und den Free Cashflow im zweiten Halbjahr als Kurstreiber. Diskutiert wird, ob der Auftragsbestand von 80,5 Mrd. Euro wirtschaftlichen Mehrwert schafft. UBS senkt das Kursziel von 1.600 auf 1.360 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. Weitere Themen sind Finanzierungskosten und die geplante Übernahme der Mangalia-Werft mit MSC für 138 Mio. Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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