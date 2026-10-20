Geringeres Flugangebot im Winter

Der Winterflugplan tritt am kommenden Sonntag (25. Oktober) in Kraft und gilt bis zum 27. März 2027. Neu sind unter anderem Lufthansa -Flüge in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sowie die aus dem Sommer fortgeführten Condor-Flüge nach London und Abu Dhabi in Kooperation mit der arabischen Etihad. Air Arabia kommt als neue Fluggesellschaft an den Frankfurter Flughafen. Sie fliegt ab dem 15. Dezember täglich nach Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten./ceb/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 60,85 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,31 %/+28,17 % bedeutet.