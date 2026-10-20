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    Netflix für Kneipen?

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    Amazon steigt ins Kneipen-Geschäft ein: Verrückter Streaming-Dienst kommt

    Heineken und Amazon starten mit "Pubscription" einen Streaming-Dienst zur Kneipensuche. Kostenloses Bier soll Nutzer anlocken und die Gastronomie stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    Netflix für Kneipen? - Amazon steigt ins Kneipen-Geschäft ein: Verrückter Streaming-Dienst kommt
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Der niederländische Brauereikonzern Heineken geht eine ungewöhnliche Partnerschaft mit dem US-Technologieriesen Amazon ein. Gemeinsam haben die Unternehmen eine neue Plattform namens "Pubscription" entwickelt, die das Prinzip klassischer Streaming-Dienste auf das Nachtleben überträgt. Statt Filme und Serien auszuwählen, können Nutzer passende Kneipen und Bars für ihren nächsten Abend entdecken. Der neue Dienst wird zunächst in Großbritannien über Amazons Fire TV getestet. Entwickelt wurde die Anwendung gemeinsam mit dem Brand Innovation Lab von Amazon Ads.

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    Kostenloses Bier statt Serienmarathon

    Das Konzept erinnert bewusst an Netflix: Erwachsene ab 18 Jahren können teilnehmende Bars nach unterschiedlichen Kategorien durchsuchen. Zur Auswahl stehen beispielsweise lebhafte Sportkneipen oder gemütliche Lokale für entspannte Abende mit Freunden. Besonders ungewöhnlich ist das Geschäftsmodell. Nutzer können sich kostenlos registrieren und erhalten alle vier Wochen vier Gutscheine für Heineken oder die alkoholfreie Variante Heineken 0.0. Pro Woche darf ein Gutschein in einer teilnehmenden Kneipe eingelöst werden.

    Die Aktion ist zunächst auf Großbritannien beschränkt. Die Gutscheine lassen sich in teilnehmenden englischen Star Pubs einlösen. Laut Teilnahmebedingungen endet die Aktion spätestens am 6. Januar 2027 oder bereits früher, sobald 15.000 Gutscheine eingelöst wurden.

    Umfrage mit 15.000 Menschen liefert die Idee

    Hinter der Initiative steckt eine internationale Untersuchung, die Heineken in Auftrag gegeben hat. Unter 15.000 Befragten aus zehn Ländern erklärten 55 Prozent, sie würden häufiger ausgehen, wenn sich geeignete Orte genauso einfach finden ließen wie Inhalte auf Streaming-Plattformen. Weitere 59 Prozent wären eher bereit, neue Lokale auszuprobieren, wenn Empfehlungen auf ihre persönlichen Interessen und ihre Stimmung zugeschnitten wären.

    Heineken will damit eine Entwicklung nutzen, bei der digitale Unterhaltung zunehmend mit gemeinsamen Unternehmungen außerhalb der eigenen vier Wände konkurriert.

    Was bedeutet die Kooperation für die Heineken-Aktie?

    Für Heineken steht bei dem Projekt weniger der unmittelbare Umsatz als vielmehr die Kundenbindung im Vordergrund. Die Plattform soll Verbraucher gezielt in teilnehmende Gaststätten führen und dort den Absatz der eigenen Marken unterstützen. Der Konzern verfügt in Großbritannien über rund 2.350 Pubs unter seiner Marke Star Pubs. Damit besitzt Heineken bereits ein umfangreiches Netzwerk, das von einer solchen Plattform profitieren könnte.

    Für Amazon eröffnet die Zusammenarbeit wiederum eine zusätzliche Möglichkeit, die Fire-TV-Plattform und das Werbegeschäft mit lokalen Angeboten zu verknüpfen. Ob sich daraus ein wirtschaftlich bedeutendes Geschäftsmodell entwickeln kann, bleibt allerdings offen. Angaben zu den Entwicklungskosten, Nutzerzahlen oder konkreten Umsatzprognosen machten die Unternehmen nicht.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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