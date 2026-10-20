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    Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28: Das steht am 21.10.2026 an

    Insolvenz statt Investorendialog: Die Leef Blattwerk GmbH sagt ihre Investorenkonferenz ab. Im vorläufigen Insolvenzverfahren soll die verbleibende Liquidität geschont werden.

    Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28: Das steht am 21.10.2026 an
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Leef Blattwerk GmbH hat am 20. Oktober 2026 eine Insiderinformation veröffentlicht.
    • Das vorläufige Insolvenzverfahren der Gesellschaft wurde eröffnet.
    • Die für den 21. Oktober 2026 geplante Investorenkonferenz wurde abgesagt.
    • Die Geschäftsführung begründet die Absage mit dem Insolvenzverfahren und der Schonung der verbleibenden Liquidität.
    • Die Konferenz war Teil der Transparenzverpflichtungen für ein Wertpapier mit der ISIN DE000A460QN5 und der WKN A460QN.
    • Die Leef Blattwerk GmbH hat ihren Sitz in Potsdam; ihre im Unternehmensprofil angegebene ISIN lautet DE000A352ER1.



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