Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28: Das steht am 21.10.2026 an
Insolvenz statt Investorendialog: Die Leef Blattwerk GmbH sagt ihre Investorenkonferenz ab. Im vorläufigen Insolvenzverfahren soll die verbleibende Liquidität geschont werden.
Foto: adobe.stock.com
- Die Leef Blattwerk GmbH hat am 20. Oktober 2026 eine Insiderinformation veröffentlicht.
- Das vorläufige Insolvenzverfahren der Gesellschaft wurde eröffnet.
- Die für den 21. Oktober 2026 geplante Investorenkonferenz wurde abgesagt.
- Die Geschäftsführung begründet die Absage mit dem Insolvenzverfahren und der Schonung der verbleibenden Liquidität.
- Die Konferenz war Teil der Transparenzverpflichtungen für ein Wertpapier mit der ISIN DE000A460QN5 und der WKN A460QN.
- Die Leef Blattwerk GmbH hat ihren Sitz in Potsdam; ihre im Unternehmensprofil angegebene ISIN lautet DE000A352ER1.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.