DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, Spanien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Gentherapien mit adeno-assoziierten Viren (AAV) spezialisiert hat und eine Tochtergesellschaft von AskBio, Inc. innerhalb der Bayer-Gruppe ist, gab heute bekannt, dass der Chief Executive Officer (CEO) Jimmy Vanhove in eine neue Rolle wechseln wird, in der er die Entwicklung und den Ausbau des US-amerikanischen pharmazeutischen Produktversorgungsnetzwerks von Bayer mit Sitz in New Albany, Ohio, leiten wird. In seiner neuen Position wird Jimmy dem Product Supply Leadership Team der Pharmaceuticals Division beitreten. Angela Ochoa Chico wurde zu seiner Nachfolgerin ernannt und wird mit Wirkung zum 1. Januar 2027 von ihrer derzeitigen Position bei Bayer als CEO zu Viralgen wechseln. Sie ist eine versierte Führungskraft mit umfassender internationaler Führungserfahrung in der pharmazeutischen Produktion und im operativen Geschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Während Jimmys vierjähriger Amtszeit als Geschäftsführer des Unternehmens entwickelte sich Viralgen von einer aufstrebenden Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) zu einem marktführenden AAV-Spezialisten-CDMO, der Gentherapieprogramme von der frühen Entwicklung bis zur Herstellung im kommerziellen Maßstab unterstützt. In diesem Zeitraum erweiterte das Unternehmen seine Anlagen, seine Infrastruktur und seine Prozessentwicklungskapazitäten und entwickelte sich zu einem vollständig integrierten CDMO mit einem starken Portfolio von mehr als 70 Kunden und Partnern weltweit.

Dieser Fortschritt wurde durch ein starkes Qualitätsbewusstsein, operative Zuverlässigkeit und kontinuierliche Verbesserung vorangetrieben, wobei Nachhaltigkeit in das Wachstum von Viralgen integriert wurde. Das Unternehmen hat sich stets auf seinen Zweck konzentriert: Wir bringen lebensverändernde Gentherapien näher an die Patienten heran. Von der Unterstützung der Gentherapie-Herstellung für marktführende globale Pharmaunternehmen bis hin zu mehr als 15 Stiftungen für ultra-seltene Krankheiten engagiert sich Viralgen weiterhin für Menschen mit seltenen Krankheiten und die Familien, die sie unterstützen.