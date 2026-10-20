🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viralgen kündigt geplante CEO-Nachfolge an

    Viralgen kündigt geplante CEO-Nachfolge an
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, Spanien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Gentherapien mit adeno-assoziierten Viren (AAV) spezialisiert hat und eine Tochtergesellschaft von AskBio, Inc. innerhalb der Bayer-Gruppe ist, gab heute bekannt, dass der Chief Executive Officer (CEO) Jimmy Vanhove in eine neue Rolle wechseln wird, in der er die Entwicklung und den Ausbau des US-amerikanischen pharmazeutischen Produktversorgungsnetzwerks von Bayer mit Sitz in New Albany, Ohio, leiten wird. In seiner neuen Position wird Jimmy dem Product Supply Leadership Team der Pharmaceuticals Division beitreten. Angela Ochoa Chico wurde zu seiner Nachfolgerin ernannt und wird mit Wirkung zum 1. Januar 2027 von ihrer derzeitigen Position bei Bayer als CEO zu Viralgen wechseln. Sie ist eine versierte Führungskraft mit umfassender internationaler Führungserfahrung in der pharmazeutischen Produktion und im operativen Geschäft.

    Viralgen logo

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer!
    Long
    40,89€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    46,09€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während Jimmys vierjähriger Amtszeit als Geschäftsführer des Unternehmens entwickelte sich Viralgen von einer aufstrebenden Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) zu einem marktführenden AAV-Spezialisten-CDMO, der Gentherapieprogramme von der frühen Entwicklung bis zur Herstellung im kommerziellen Maßstab unterstützt. In diesem Zeitraum erweiterte das Unternehmen seine Anlagen, seine Infrastruktur und seine Prozessentwicklungskapazitäten und entwickelte sich zu einem vollständig integrierten CDMO mit einem starken Portfolio von mehr als 70 Kunden und Partnern weltweit.

    Dieser Fortschritt wurde durch ein starkes Qualitätsbewusstsein, operative Zuverlässigkeit und kontinuierliche Verbesserung vorangetrieben, wobei Nachhaltigkeit in das Wachstum von Viralgen integriert wurde. Das Unternehmen hat sich stets auf seinen Zweck konzentriert: Wir bringen lebensverändernde Gentherapien näher an die Patienten heran. Von der Unterstützung der Gentherapie-Herstellung für marktführende globale Pharmaunternehmen bis hin zu mehr als 15 Stiftungen für ultra-seltene Krankheiten engagiert sich Viralgen weiterhin für Menschen mit seltenen Krankheiten und die Familien, die sie unterstützen.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Viralgen kündigt geplante CEO-Nachfolge an DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, Spanien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Gentherapien mit adeno-assoziierten Viren (AAV) spezialisiert hat …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     