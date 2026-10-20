JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Billigfluglinie am 2. November dürften angesichts höherer Kosten insbesondere für Treibstoff ein gesunkenen Nettoergebnis belegen, schrieb Harry J Gowers in eine am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aufwärtstrend bei den Ticketpreisen sollte sich indes fortgesetzt haben. Bei weiter hohen Kerosinpreisen sieht Gowers die Iren als langfristigen Gewinner innerhalb der Branche./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
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Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 22,47EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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