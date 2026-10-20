Magic-Boom bei Hasbro: Diese Zahlen lassen die Wall Street staunen!

Im dritten Quartal 2026 erzielte Hasbro einen Umsatz von 1,60 Milliarden US-Dollar . Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 1,48 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit lag der Konzern rund 120 Millionen US-Dollar über den Erwartungen.

Der US-Spielzeughersteller Hasbro hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Vor allem das erfolgreiche Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering" sorgt für kräftiges Wachstum. Aber auch klassische Spielwaren wie Transformers und Play-Doh profitieren von einer wieder anziehenden Nachfrage.

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31 Prozent Wachstum: Magic treibt das Geschäft

Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt das Segment Wizards of the Coast und Digital Gaming. Hier kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent. Damit setzte die Sparte ihre Erfolgsserie fort und verbuchte bereits das siebte Quartal in Folge steigende Umsätze.

Besonders "Magic: The Gathering" entwickelt sich für Hasbro zunehmend zum Zugpferd. Das Sammelkartenspiel profitiert von einer treuen Fangemeinde, neuen Kartensets und Kooperationen mit bekannten Unterhaltungsmarken. Bereits im zweiten Quartal hatte Magic erstmals die Umsatzmarke von 500 Millionen US-Dollar innerhalb eines Quartals überschritten. Damals sorgte insbesondere die Veröffentlichung von Karten rund um Marvel-Superhelden für einen Rekord.

Auch klassische Spielzeuge feiern ein Comeback

Nicht nur das Gaming-Geschäft überzeugt. Im Segment Consumer Products steigerte Hasbro seinen Umsatz um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insbesondere Sammlerprodukte rund um Marvel, Transformers und K-Pop Demon Hunters sorgten für eine höhere Nachfrage. Für Hasbro ist diese Entwicklung ein wichtiges Signal vor dem traditionell umsatzstarken Weihnachtsgeschäft. Denn während digitale Spiele bereits seit mehreren Quartalen wachsen, steht das klassische Spielzeuggeschäft weiterhin unter Wettbewerbs- und Kostendruck.

Hasbro hebt Jahresprognose deutlich an

Angesichts der starken Entwicklung wird das Management für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Hasbro erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von sieben bis neun Prozent. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem Plus von fünf bis sieben Prozent gerechnet. Die neue Prognose zeigt, dass Hasbro auch für das wichtige Schlussquartal mit einer robusten Nachfrage rechnet.

Was bedeutet das für die Hasbro-Aktie?

Für Anleger ist besonders die zunehmende Bedeutung von Wizards of the Coast interessant. Das Geschäft mit Sammelkarten, digitalen Spielen und Lizenzen bietet Hasbro die Möglichkeit, unabhängiger vom klassischen Spielzeugmarkt zu werden. Im ersten Quartal 2026 erzielte die Wizards-Sparte beispielsweise eine operative Marge von rund 51 Prozent. Das verdeutlicht, welches Gewinnpotenzial in erfolgreichen Spielemarken steckt.

Die Kombination aus wachsendem Gaming-Geschäft, steigenden Umsätzen mit klassischen Spielwaren und einer höheren Jahresprognose stärkt die fundamentalen Aussichten. Allerdings muss Hasbro beweisen, dass der außergewöhnliche Erfolg von Magic auch über einzelne Produktveröffentlichungen hinaus anhält. Zudem könnten höhere Produktionskosten, Zölle und eine schwächere Konsumlaune die Entwicklung belasten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hasbro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 89,50EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.