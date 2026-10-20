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    Milliarden-Auftragsbestand

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    49 Prozent mehr Bestellungen: Dieser Luftfahrtkonzern hebt seine Ziele an

    GE Aerospace hat Bestellungen und Gewinn deutlich gesteigert. Wegen der starken Nachfrage hebt der Konzern seine Jahresprognose an.

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    Milliarden-Auftragsbestand - 49 Prozent mehr Bestellungen: Dieser Luftfahrtkonzern hebt seine Ziele an
    Foto: Jonathan Brady - PA Wire/dpa

    GE Aerospace wächst kräftig und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Der US-Triebwerkshersteller profitiert von einer hohen Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Wartungsleistungen. Im dritten Quartal stiegen die Bestellungen deutlich. Auch beim bereinigten Gewinn legte der Konzern kräftig zu.

    Die Aktie verlor vorbörslich rund 1 Prozent und lag bei 308 US-Dollar (Stand 13:04 Uhr MESZ).

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    Gewinn wächst deutlich schneller als Umsatz

    GE Aerospace steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Umsatz legte um 18 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar zu. Die Bestellungen kletterten um 49 Prozent auf 19,0 Milliarden US-Dollar.

    Beim operativen Gewinn erzielte das Unternehmen einen noch stärkeren Zuwachs. Er stieg um 30 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,25 US-Dollar und lag damit 36 Prozent über dem Vorjahreswert. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie erhöhte sich um 14 Prozent auf 2,32 US-Dollar.

    Allerdings ging der freie Cashflow um 14 Prozent auf 2,0 Milliarden US-Dollar zurück. Auch die operative Gewinnmarge entwickelte sich unterschiedlich: Bereinigt verbesserte sie sich um 2,2 Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Die ausgewiesene Marge sank dagegen um 0,8 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent.

    Wartung und Triebwerke treiben das Geschäft

    Besonders stark entwickelte sich das Segment Commercial Engines and Services. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 10,3 Milliarden US-Dollar, der operative Gewinn ebenfalls um 21 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Die Bestellungen legten sogar um 58 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar zu. Vor allem das Wartungsgeschäft und die Nachfrage nach Ersatzteilen sorgten für Wachstum.

    Auch das Verteidigungs- und Antriebstechnikgeschäft entwickelte sich positiv. Der Umsatz erhöhte sich um 7 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn wuchs um 8 Prozent auf 475 Millionen US-Dollar.

    Konzernchef Lawrence Culp zeigte sich entsprechend zufrieden. "Wir haben in diesem Quartal starke Ergebnisse erzielt", erklärte er. Die solide Nachfrage habe die Bestellungen nach oben getrieben. Zugleich verwies er auf den Auftragsbestand im kommerziellen Servicegeschäft von mehr als 170 Milliarden US-Dollar.

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    Höhere Jahresziele und Milliardeninvestitionen

    Für 2026 schraubt GE Aerospace seine Prognose nach oben. Der Konzern erwartet nun einen bereinigten Umsatz von rund 42,3 Milliarden US-Dollar. Beim operativen Gewinn peilt das Unternehmen 10,9 bis 11,0 Milliarden US-Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 8,00 bis 8,10 US-Dollar erreichen. Beim freien Cashflow rechnet GE Aerospace mit 9,1 bis 9,4 Milliarden US-Dollar.

    Auch für das kommende Jahr bleibt das Management zuversichtlich. Culp erwartet 2027 ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich im kommerziellen Servicegeschäft. Der Konzern will zudem weiter investieren: Mehr als 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr fließen in Forschung und Entwicklung. Eine geplante Übernahme von Consolidated Precision Products soll außerdem die Produktionskapazitäten für wichtige Luftfahrtkomponenten erweitern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 275EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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