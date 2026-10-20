LVMH billig, aber noch nicht günstig – Bestfall 500, Negativfall unter 300 Euro

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die LVMH-Aktie ist nach dem Kurssturz billig – und Sie sehen gleich, warum das für Anleger noch nicht günstig heißt.

Die Leser des Heibel-Tickers haben LVMH als Wunschanalyse gewählt, die Analyse erschien in der Ausgabe 42 vom 16. Oktober 2026. Ihre Kernaussage: Ob sich ein Investment lohnt, hängt davon ab, ob sich das China-Geschäft stabilisiert und der Nahe Osten wieder anzieht.

Nach oben begrenzt, nach unten offen

Die Aktie kostet am 20. Oktober 2026 um 12:10 Uhr 389,93 Euro (aktien.guide). Am 13. April 2023 markierte sie ein Rekordhoch von 877,60 Euro (Börse Online), rechnerisch liegt sie damit rund 56 Prozent darunter.

Das DCF-Modell im Heibel-Ticker errechnet selbst im optimalen Fall nur ein maximales Kursziel von 500 Euro, rechnerisch 28 Prozent über dem Kurs. Bleiben die Probleme länger bestehen, hält das Modell Kurse unter 300 Euro für möglich, also mehr als 23 Prozent weniger. Stephan Heibel bewertet dieses Chance/Risiko-Verhältnis als nicht attraktiv genug.

Auch die Analysten bewegen sich nach den Quartalszahlen im Bereich des Bestfalls: UBS senkte das Kursziel am 13. Oktober 2026 von 525 auf 510 Euro, Kepler Cheuvreux von 500 auf 490 Euro. Beide Häuser bleiben bei Kaufen (Börse Express, Goldesel).

Die Zahlen rechtfertigen den Einbruch nicht: Der Markt bewertet LVMH neu

Am 12. Oktober 2026 meldete LVMH für das dritte Quartal einen organischen Umsatzanstieg von 1 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro. Mode und Lederwaren mit Louis Vuitton und Dior gingen organisch um 5 Prozent zurück. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz organisch um 2 Prozent auf 57,1 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr 2026 lag das operative Ergebnis bei 8,7 Milliarden Euro (minus 4 Prozent), die operative Marge bei 22,5 Prozent (LVMH, 27. Juli 2026). Das KGV liegt bei rund 18 (Börse Express, 19. Oktober 2026; aktien.guide, 20. Oktober 2026).

Stephan Heibel sieht darin eine Neubewertung nach Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten, keinen Gewinnkollaps. Bildet sich 2026 ein Boden im Geschäft, bezeichnet er die Bewertung als fair bis günstig. Ob das gelingt, ist alles andere als gewiss.

Ohne China und den Nahen Osten reichen die übrigen Regionen nicht

Für einen Boden müssen sich zwei Dinge ändern. Das China-Geschäft muss sich stabilisieren, das nach Stephan Heibels Analyse unter einem Boykott von Louis Vuitton leidet; Euronews berichtet von einem Markenrechtsstreit mit der chinesischen Teekette Molly Tea (13. Oktober 2026). Und das Geschäft im Nahen Osten muss wieder anziehen, das nach Stephan Heibels Analyse unter dem Iran-Krieg leidet.

Die USA, Europa und Japan wuchsen im dritten Quartal 2026 laut LVMH gut, auch Uhren und Schmuck sowie der Selektivhandel legten zu. Doch Mode und Lederwaren stellen knapp die Hälfte des Umsatzes, und nach Stephan Heibels Rechnung gehen mit jedem Euro Umsatzrückgang 82 Cent Gewinn verloren.

Finanzchefin Cécile Cabanis sagte am 24. Juli 2025: „Efficiency is sustainable, cost-cutting is not sustainable." Bei Moët Hennessy kündigte der Konzern im Mai 2025 den Abbau von 1.200 Stellen an.

Die Dividende trägt, doch für das Heibel-Ticker-Portfolio reicht das nicht

LVMH zahlt für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 jeweils 13 Euro je Aktie, die Rendite beträgt 3,3 Prozent bei 389,93 Euro (20. Oktober 2026). Die Nettofinanzverschuldung lag Ende Juni 2026 bei 8,2 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor bei 10,2 Milliarden Euro. Dennoch erfüllt LVMH nur vier von fünf Dividendenkriterien von Stephan Heibel.

Für das Heibel-Ticker-Portfolio ist LVMH nicht geeignet. Es enthält bereits zwei Aktien von Einzelhändlern und eine Spekulation auf einen fallenden Ölpreis, die stark mit LVMH korreliert, im positiven Fall aber deutlich stärker steigt. LVMH erhöht die Volatilität des Portfolios bei nur moderater Gewinnerwartung. Ich greife nicht zu, bevor die Aktie deutlich günstiger bewertet ist oder sich der Wind sichtbar dreht.

Fazit: Billig ist nicht gleich günstig

Günstig wird die Aktie nach Stephan Heibels Analyse nicht durch Managemententscheidungen, sondern durch Rückenwind. Dann wird aus billig günstig.

Welches Signal aus China muss kommen, damit die LVMH-Aktie für Sie von billig zu günstig wird? Kommentieren Sie gerne unten.

Alle Quellen mit Datum und Stand zu LVMH finden Sie im Blogbeitrag: https://www.heibel-ticker.de/blog/lvmh-aktie-billig-nicht-guenstig/

Wie eine niedrige Bewertung nur unter einer Bedingung trägt, zeigt der Beitrag zu Micron: https://www.heibel-ticker.de/blog/micron-bewertung-marge-hbm/

Warum ein niedriger Kurs allein kein Kaufsignal ist, behandelt der Beitrag zu Rheinmetall bei 900 Euro: https://www.heibel-ticker.de/blog/rheinmetall-900-euro-kaufsignal/