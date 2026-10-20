KI-Boom sorgt für Rekordumsatz bei ASML

Der weltgrößte Ausrüster von Herstellern von Computerchips, ASML (NL0010273215) profitiert weiter vom Ausbau der KI-Infrastruktur. ASML erzielte in Q3 einen Rekordumsatz von 11,7 Mrd. Euro (Q2: 9,3 Mrd. Euro). Der Nettogewinn stieg von 2,9 auf knapp 5 Mrd. Euro. Die Bruttomarge übertraf mit 57,5 Prozent die eigene Prognose. Dazu trug die starke Nachfrage nach Aufrüstungen bestehender Anlagen bei. Für das Gesamtjahr erwartet ASML nun 44 bis 45 Mrd. Euro Umsatz; bisher lag die Untergrenze bei 43 Mrd. Euro. Im Schlussquartal sollen die Erlöse 14,2 bis 15,2 Mrd. Euro erreichen. Die hohe Nachfrage bringt Herausforderungen: Nach Einschätzung von CEO Fouquet reichen die bislang geplanten Kapazitäten 2027 und 2028 nicht aus, um den Kundenbedarf zu decken. ASML prüft deshalb einen stärkeren Ausbau, da Kunden sich bereits für Bestellungen für 2029 und 2030 interessieren.

Notiert die Aktie am 19.3.27 zumindest bei 1.400 Euro, dann realisieren Anleger mit dem Discount-Zertifikat der SG (DE000FE1YC11) zum Preis von 1.291 Euro einen Gewinn von 109 Euro oder 19,5 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 39 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank (DE000DN171Q6) zahlt bei Fälligkeit den Höchstbetrag von 1.600 Euro, sofern die Aktie bis zum 18.6.27 nie die Barriere bei 900 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 1.478 Euro liegt die Renditechance bei 122 Euro oder 12,6 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Attraktives Pricing ohne Aufgeld.

Einkommensstrategie mit 16 Prozent Kupon p.a. und 7,8 Prozent Puffer (Juni)

Die Aktienanleihe der HSBC (DE000HM9V0X2) zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 16 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs knapp über pari beläuft sich die effektive Rendite auf 15 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 1.375 Euro schließt – andernfalls erfolgt ein Barausgleich auf Basis des Schlusskurses.

ZertifikateReport-Fazit: KI-Nachfrage und steigende Absätze sorgen für Kurspotential, dagegen stehen Kapazitätsengpässe und Exportrestriktionen. Zudem könnten sinkende Bewertungsmultiplikatoren das Kurspotenzial begrenzen. Wer daher nicht auf stark steigende Kurse setzen, sondern bereits bei konstanten Kursen interessante Renditen erzielen will, wählt ein Zertifikat nach individuellem Risikoappetit.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de