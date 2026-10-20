German Tech Holding prüft klare Trennung von bestehendem Vermögen und künftigem Life-Sciences-/BioTech-Geschäft in 2027

Frankfurt am Main (IRW-Press/20.10.2026) -

* Abspaltung des Heritage-VC-Portfolios, der TGS24 und der Forderungen gegen die SGT-Gruppe

* Abgespaltene Vermögenswerte sollen in der zu formenden, eigenständigen German Startups Group gebündelt und deren Aktien den GTH-Aktionären unentgeltlich zugeteilt werden

* Im Scale notierte GTH-Aktie soll erhalten bleiben, von Verwertungsaktivitäten und Streitigkeiten befreit und auf die geplante, aussichtsreiche Zirnostics-Beteiligung fokussiert werden

* Entwicklung eines proprietären, disruptiven, vielfach überlegenen und bereits jahrelang klinisch erprobten Präparats zur Prostatakrebs-Diagnostik durch die Zirnostics

* Überwiegender Teil des derzeitigen bilanziellen Eigenkapitals je GTH-Aktie soll innerhalb der German Startups Group über die Zeit realisiert und wirtschaftlich an ihre Aktionäre zurückgeführt werden

Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026 – Die German Tech Holding (GTH) beabsichtigt, zeitnah eine klare gesellschaftsrechtliche Trennung ihres bestehenden Beteiligungsvermögens und weiterer Vermögenswerte im Jahr 2027 von ihrem künftig beabsichtigten Life-Sciences-/BioTech-Geschäft mit Rechtsanwälten und Steuerberatern zu prüfen. Dazu sollen insbesondere das Heritage-VC-Portfolio, die Tochtergesellschaft TGS24 Capital Pte. Ltd. (TGS24) und die zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisierten Forderungen gegen die SGT-Gruppe einschließlich ihrer Fonds in eine eigenständige Kommanditgesellschaft auf Aktien, die German Startups Group (GSG), ausgelagert werden:

* Die im Scale-Segment notierte GTH-Aktie soll erhalten bleiben und dann auf die geplante Beteiligung an der Zirnostics GmbH (ZNT) und deren hervorragende Entwicklungsperspektiven fokussiert werden. Die GTH beabsichtigt, bei ihr auf Grundlage ihres Seed-Investments im weiteren Verlauf die Rolle eines Lead-Investors einzunehmen und sich auch an weiteren Finanzierungsrunden der Zirnostics zu beteiligen. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.