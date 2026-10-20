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    LAIQON: WealthTech LAIC knackt im Q3 2026 die Milliardenmarke

    Digital Wealth als Wachstumsmotor: LAIQON steigert sein verwaltetes Vermögen deutlich. Besonders LAIC legt kräftig zu und knackt im dritten Quartal die Milliardenmarke.

    LAIQON: WealthTech LAIC knackt im Q3 2026 die Milliardenmarke
    Foto: adobe.stock.com
    • Zum 30. September 2026 stiegen die Konzern-AuM gegenüber dem Vorjahr um 14,3 % auf 11,61 Mrd. Euro.
    • Die AuM verteilten sich auf Asset Management mit 8,42 Mrd. Euro, Wealth Management mit 1,56 Mrd. Euro und Digital Wealth mit 1,63 Mrd. Euro.
    • Digital Wealth wuchs im Jahresvergleich um 123,3 %; mit 0,90 Mrd. Euro stellte das Segment rund 62 % des gesamten AuM-Zuwachses.
    • Das WealthTech LAIC überschritt im Q3 die Marke von 1 Mrd. Euro AuM: 1,02 Mrd. Euro, rund 343 % mehr als im Vorjahresquartal.
    • LAICs Wachstum wurde vor allem durch White-Label-Partnerschaften und KI-Fonds getragen. Der LAIQON – EU AI ETF erreichte nach sechs Handelswochen rund 59 Mio. Euro Fondsvolumen.
    • Zum 15. Oktober 2026 lagen die Konzern-AuM bei 11,7 Mrd. Euro, ein Plus von 17 % seit Jahresbeginn; LAIC erreichte 1,1 Mrd. Euro.

    Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im Minus.


    LAIQON

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    ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2
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