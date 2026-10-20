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    Technotrans: Millionenauftrag gibt Datacenter-Wachstum neuen Schub

    Rückenwind aus Asien: Ein millionenschwerer Folgeauftrag für Rechenzentrumskühlung stärkt technotrans und untermauert die Wachstumspläne für 2026.

    Technotrans: Millionenauftrag gibt Datacenter-Wachstum neuen Schub
    • technotrans erhielt einen Anschlussauftrag zur Produktion von Coolant Distribution Units (CDUs) für den asiatischen Markt.
    • Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
    • Der Auftrag wird vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam und erhöht die Umsatzvisibilität für das laufende Jahr.
    • technotrans erwartet, dass sich der Umsatz im Datacenter-Bereich 2026 gegenüber 2025 verdreifacht.
    • CDUs sind zentrale Komponenten der Flüssigkeitskühlung und verbinden die Kühlkreisläufe der IT-Systeme mit der übergeordneten Kühlinfrastruktur.
    • Der Folgeauftrag stärkt technotrans’ Kundenbeziehung und Marktposition; Datacenter-Thermomanagement gewinnt als Wachstumstreiber der Strategie „Ready for Growth“ an Bedeutung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1-9/2026, bei Technotrans ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,57 % im Plus.


    Technotrans

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