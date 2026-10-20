Technotrans: Millionenauftrag gibt Datacenter-Wachstum neuen Schub
Rückenwind aus Asien: Ein millionenschwerer Folgeauftrag für Rechenzentrumskühlung stärkt technotrans und untermauert die Wachstumspläne für 2026.
- technotrans erhielt einen Anschlussauftrag zur Produktion von Coolant Distribution Units (CDUs) für den asiatischen Markt.
- Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
- Der Auftrag wird vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam und erhöht die Umsatzvisibilität für das laufende Jahr.
- technotrans erwartet, dass sich der Umsatz im Datacenter-Bereich 2026 gegenüber 2025 verdreifacht.
- CDUs sind zentrale Komponenten der Flüssigkeitskühlung und verbinden die Kühlkreisläufe der IT-Systeme mit der übergeordneten Kühlinfrastruktur.
- Der Folgeauftrag stärkt technotrans’ Kundenbeziehung und Marktposition; Datacenter-Thermomanagement gewinnt als Wachstumstreiber der Strategie „Ready for Growth“ an Bedeutung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1-9/2026, bei Technotrans ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,57 % im
Plus.
+0,76 %
-4,09 %
-1,28 %
-8,95 %
-20,27 %
+65,85 %
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