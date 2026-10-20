General Motors Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,44 % - 20.10.2026

Die Anleger von General Motors müssen heute einen Kursrückgang von -6,44 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 69,02€. Die Talfahrt der General Motors Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 69,02€, mit einem Minus von -6,44 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

General Motors ist ein globaler Auto- und Mobilitätskonzern (u.a. Chevrolet, GMC, Cadillac). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität (Ultium-Plattform), autonomes Fahren (Cruise). Starke Position in Nordamerika, schwächer global. Hauptkonkurrenten: Toyota, VW, Ford, Stellantis, Hyundai/Kia. USPs: starke Truck-/SUV-Marken, vertikale E‑Antriebsplattform, Software- und Flottenlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von General Motors nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die General Motors Aktie damit um +0,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,29 % gewonnen.

Während General Motors deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,10 %.

General Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,12 % 1 Monat +2,61 % 3 Monate +10,66 % 1 Jahr +47,06 %

Informationen zur General Motors Aktie

Stand: 20.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 877 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,12 Mrd.EUR € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -0,14 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,43 %. Tesla verliert -0,33 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,47 %.

Die Aktie von General Motors erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,25 %, über 10 Jahre bei 9,68 %.

General Motors Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die General Motors Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur General Motors Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.