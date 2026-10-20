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    Großausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken

    Für Sie zusammengefasst
    • Google-Cloud-Ausfall in London stört Europas Dienste
    • Revolut- und ING-Kunden melden Ausfälle bei Zahlungen
    • Google behebt Störung und untersucht die Ursache
    Großausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Ein größerer Ausfall von Google -Cloud-Diensten in Großbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt - mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzer über die Grenzen Großbritanniens hinaus hatte.

    Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbank Revolut. Auch bei der Bank ING waren die Dienste beeinträchtigt. Dies sei allerdings nicht auf die Störung bei Google zurückzuführen, sagte ein Sprecher.

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    Nutzer in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen. Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.

    Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Das genaue Ausmaß der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone wurden weiter analysiert./chd/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 303 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -15,51 %/+52,42 % bedeutet.





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