ROUNDUP 2
Großausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken
- Google-Cloud-Ausfall in London stört Europas Dienste
- Revolut- und ING-Kunden melden Ausfälle bei Zahlungen
- Google behebt Störung und untersucht die Ursache
(Neu: Störung bei der ING behoben)
LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Ein größerer Ausfall von Google -Cloud-Diensten in Großbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt - mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzer über die Grenzen Großbritanniens hinaus hatte.
Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbank Revolut. Auch bei der Bank ING waren die Dienste beeinträchtigt. Dies sei allerdings nicht auf die Störung bei Google zurückzuführen, sagte ein Sprecher. "Alle unsere Services stehen unseren Kundinnen und Kunden wieder vollständig zur Verfügung." Man bedauere die Einschränkungen für Kunden und entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Nutzer anderer Bankings-Apps in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen. Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.
Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Das genaue Ausmaß der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone wurden weiter analysiert./chd/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 27,81 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +7,90 %/+186,09 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
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Auch den EuroStoxx Bankenindex hat es im selben Ausmaß die letzten Tage getroffen, ist nicht monokausal die Coba...
Guten Tag zusammen und Grüße aus Saint Peter Port / Guernsey.