TempraMed kündigt eine LIFE-Platzierung von bis zu 8 Mio. CAD an, um die internationale Expansion zu forcieren und die prognostizierte Nachfrage zu decken

Strategische Finanzierung dient der Wachstumsskalierung des Unternehmens, der Steigerung des internationalen Vertriebs und der erfolgreichen Umsetzung der Pipeline potenzieller Vertriebsvereinbarungen und B2B-Verträge

Aktuelle Highlights:

Rekordumsätze: Die Umsätze im Juli 2026 betrugen rund 522.000 USD. [1] Dieser Monat ist damit der beste in der Geschichte des Unternehmens. Der Monat August war mit rund 403.000 USD der zweitbeste. Umsatz auf Jahresbasis (Run Rate): ca. 5,5 Mio. USD.

Die Umsätze in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 beliefen sich auf rund 2,07 Mio. USD, das ist bereits mehr als die für das gesamte Jahr 2025 eingebuchte Summe von 1,8 Mio. USD.

Wachsendes Patentportfolio: 2026 wurden vier neue internationale Patente erteilt.

Weltweiter Vertrieb: 15 neue und verlängerte Vertriebspartnerschaften wurden 2026 abgeschlossen, darunter direkte B2B-Vereinbarungen mit Humana, McKesson, Maccabi und Meuhedet.

Vereinbarungen mit offengelegten Mindestbeträgen in Dollar mit Saudi-Arabien und Kuwait wurden unterzeichnet, und eine Reihe vielversprechender zukünftiger Vereinbarungen ist in Aussicht.

Saudi-Arabien: Fünfjahresvertrag für die Eigenmarke VIVI Cap, vertrieben über Nahdi, Saudi-Arabiens größte Apothekenkette (über 1.100 Filialen), mit einer verbindlichen Bestellung von 10.000 Stück für Ende 2026 .

Vertriebsnetz im Einzelhandel: beinhaltet Walgreens, Amazon und Target.

Prognostizierte Nachfrage: 20.000-25.000 Einheiten über alle Kanäle in den nächsten 90 Tagen mit steigender Nachfrage bis 2027. [2]

Toronto, Ontario / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Management temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, beabsichtigt die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung („LIFE-Platzierung“) im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der abgeänderten Fassung („Listed Issuer Financing Exemption“).

Das Unternehmen hat die Absicht, im Rahmen der LIFE-Platzierung bis zu 16.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,50 $ pro Einheit („Platzierungspreis“) auszugeben und so einen Bruttoerlös von bis zu 8.000.000 $ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem nicht übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum (wie nachstehend definiert) zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 1,00 $ pro Stammaktie berechtigt.

Der Nettoerlös aus der LIFE-Platzierung wird voraussichtlich für die Forcierung des globalen Wachstums und die Deckung der gestiegenen Nachfrage, die Produktentwicklung, einschließlich der Fertigstellung der gekühlten Version von VIVI Med und der für mehrere Medikamente vorgesehenen VIVI Box, sowie für die Weiterentwicklung der VIVI Cap Smart-Anwendung, diverse Marketingaktivitäten und als allgemeines Working Capital verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Auflagen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 45-106 werden die im Rahmen der LIFE-Platzierung ausgegebenen Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen und Territorien angeboten. Es gilt die Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) und in bestimmten Offshore-Ländern die Ausnahmeregelung hinsichtlich der Prospekt- oder Registrierungspflicht im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Vorbehaltlich der Vorschriften und Statuten der CSE sind die im Rahmen der LIFE-Platzierung ausgegebenen Wertpapiere nicht an die nach kanadischem Wertpapierrecht geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Die mit der LIFE-Platzierung verbundenen Angebotsunterlagen können unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.tempramed.com eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung die Platzierungsunterlagen zu lesen. Die LIFE-Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 13. November 2026 geschlossen, oder aber zu einem anderen Termin, den das Unternehmen für geeignet befindet (das „Abschlussdatum“). Die LIFE-Platzierung kann in einer oder mehreren Tranchen durchgeführt werden. Der Abschluss der LIFE-Platzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung seitens der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die „CSE“), zählt.

Das Unternehmen kann bestimmten berechtigten Findern in Verbindung mit der LIFE-Platzierung eine Vergütung zukommen lassen. Möglich ist die Bezahlung einer Barprovision von bis zu 7 % des Gesamtbruttoerlöses, der über die von den Findern an die Platzierung herangeführten Käufer generiert wurde. Darüber hinaus kann das Unternehmen Finder-Aktien ausgeben, deren Anzahl bis zu 7 % der an diese Käufer verkauften Einheiten entspricht.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio innovativer, temperaturgeregelter Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolationsgeräte, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung kontinuierlich arbeiten. Mit einer bereits auf dem Markt erhältlichen Produktpalette, zu der VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med gehören, ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern, temperaturempfindliche Medikamente überall und jederzeit sicher zu handhaben. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen und Lösungen für den Schutz von Medikamenten und die Einhaltung der Einnahmevorschriften anbieten.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „erwartet“, „plant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „Pipeline“, „Run Rate“, „Nachfrage“, „wird“, „beabsichtigt“ oder „geht davon aus“ oder durch Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „werden“. Diese Informationen und Aussagen, die hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu: dem Abschluss des der LIFE-Platzierung und dem Erhalt der Genehmigung durch die CSE; der möglichen Zahlung von Vermittlungsgebühren; der beabsichtigten Verwendung der Erlöse; dem annualisierten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens; der erwarteten Kundennachfrage, einschließlich der erwarteten Stückzahlnachfrage in den nächsten 90 Tagen und der Nachfragepipeline des Unternehmens bis ins Jahr 2027; der Fähigkeit des Unternehmens, bestehende und erwartete Aufträge zu erfüllen, einschließlich des Auftrags über 10.000 Einheiten im Rahmen seiner Vereinbarung mit Saudi-Arabien; der erwarteten Leistung sowie den Umsatz- und Mindestabnahmeverpflichtungen im Rahmen der Vertriebs- und B2B-Vereinbarungen des Unternehmens; der Pipeline potenzieller Vertriebsvereinbarungen und B2B-Verträge des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit, diese abzuschließen; den Plänen des Unternehmens zur Beschleunigung der globalen Expansion und zum Ausbau seines Vertriebsnetzes; sowie der Entwicklung und dem Zeitplan für die Fertigstellung des gekühlten VIVI Med, der VIVI Box und der VIVI Cap Smart-Anwendung.

Diese Pressemitteilung enthält einen Finanzausblick im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, nämlich den annualisierten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens in Höhe von etwa 5,5 Millionen US-Dollar. Die Run Rate wird durch Annualisierung des durchschnittlichen Monatsumsatzes des Unternehmens für Juli und August 2026 berechnet und geht davon aus, dass sich der Monatsumsatz auf diesem Niveau fortsetzt; es handelt sich dabei nicht um eine Prognose des Jahresumsatzes. Die Geschäftsführung hat diesen Finanzausblick zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung genehmigt. Er dient dazu, den Lesern Informationen über die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung hinsichtlich der Umsatzentwicklung des Unternehmens zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass er für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet ist. Die Umsatzzahlen in dieser Pressemitteilung sind vorläufig, ungeprüft und basieren auf den internen Aufzeichnungen der Geschäftsführung; sie können sich nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens und der damit verbundenen Prüfungsverfahren noch ändern.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von bestimmten wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem: dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; dass die Bedingungen für den Abschluss der LIFE-Emissionsrunde erfüllt werden; dass der Erlös aus der LIFE-Emissionsrunde wie derzeit vorgesehen verwendet wird; dass die Kundennachfrage nach den Produkten des Unternehmens auf oder über dem aktuellen Niveau bleiben wird und dass sich die angedeutete Nachfrage in feste Aufträge umwandeln wird; dass die Vertriebs- und B2B-Partner des Unternehmens ihre Verpflichtungen aus den jeweiligen Vereinbarungen, einschließlich etwaiger Mindestabnahmeverpflichtungen, erfüllen und diese Vereinbarungen nicht kündigen werden; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, ausreichende Lagerbestände rechtzeitig und zu den erwarteten Kosten zu beschaffen, herzustellen und zu liefern; dass die in der Pipeline des Unternehmens befindlichen potenziellen Vertriebsvereinbarungen und B2B-Verträge zu den erwarteten Bedingungen und Zeitpunkten abgeschlossen werden; dass die Produktentwicklung termingerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird und dass alle erforderlichen behördlichen Zulassungen oder Genehmigungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen oder marktbezogenen Rahmenbedingungen in den Jurisdiktionen kommt, in denen das Unternehmen tätig ist oder seine Produkte vertreibt, einschließlich des Nahen Ostens; dass die Wechselkurse stabil bleiben; und dass das Unternehmen seine Schlüsselkräfte halten und die für die Finanzierung seines Wachstums erforderlichen Finanzmittel beschaffen wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass die LIFE-Emissionstransaktion möglicherweise nicht wie erwartet oder gar nicht abgeschlossen wird oder dass weniger als der Höchstbetrag aufgebracht wird; dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält; dass unvorhergesehene Ereignisse das Unternehmen dazu veranlassen könnten, die Erlöse aus der LIFE-Emissionstransaktion anderweitig zu verwenden; dass monatliche Umsatzergebnisse nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zulassen, dass sich Rekordumsatzmonate möglicherweise nicht wiederholen und dass der Run-Rate-Umsatz des Unternehmens möglicherweise nicht erreicht wird; dass die erwartete Nachfrage und die Pipeline des Unternehmens möglicherweise nicht eintreten, geringer ausfallen als erwartet oder sich verzögern; dass Vertriebs- und B2B-Partner ihre Leistungen nicht erbringen, Mindestabnahmevereinbarungen nicht erfüllen oder ihre Verträge kündigen oder nicht verlängern; und dass das Unternehmen für einen wesentlichen Teil seines Umsatzes von einer begrenzten Anzahl von Partnern abhängig ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Produktion, Lieferkette und sein Betriebskapital schnell genug zu skalieren, um Aufträge zu erfüllen, was zu Umsatzausfällen oder -verzögerungen führen kann; dass sich die Produktentwicklung verzögern, höhere Kosten als erwartet verursachen oder scheitern könnte und dass neue Produkte vor dem Verkauf möglicherweise eine behördliche Zulassung erfordern; Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansion, einschließlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in ausländischen Jurisdiktionen, geopolitischer Instabilität und Wechselkursrisiken; Wettbewerb; Änderungen der Gesundheitsvorschriften oder der Erstattungsregelungen; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen. Weitere Risikofaktoren sind im jüngsten Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) des Unternehmens sowie in anderen Dokumenten zur laufenden Offenlegung beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1] Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Umsatzzahlen sind vorläufig, ungeprüft und basieren auf internen Aufzeichnungen des Managements. Sie können sich nach dem Jahresabschluss des Unternehmens und den damit verbundenen Prüfverfahren noch ändern.

[2] Die Unternehmensführung schätzt die Nachfrage in den nächsten 90 Tagen auf 20.000 bis 25.000 Stück, auf Grundlage eingegangener Bestellungen und Prognosen der Vertriebspartner, wobei die Nachfrage bis ins Jahr 2027 weiter wächst.

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Die TempraMed Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 0,312EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.